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В уряді відреагували на рішення КСУ про карантин

Україна, П'ятниця 04 вересня 2020 19:36
В уряді відреагували на рішення КСУ про карантин
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що введення жорсткого карантину не порушувало українського законодавства. Раніше Конституційний суд визнав рішення про введення карантину в країні неконституційним.

Про це Шмигаль повідомив в ефірі "Україна 24".

"Конституційний суд не визнавав постанову неконституційною. Ми діяли виключно згідно з законодавством України", - сказав Шмигаль.

При цьому він зазначив, що всі введені уряд обмеження були на основі закону про карантин та надзвичайної ситуації.

"Тому ми не порушували права та свободи людей", - пояснив він.

Нагадаємо, на початку червня до Конституційного суду надійшло подання щодо конституційності рішення Кабміну про введення карантину.

Раніше у МОЗ відреагували на рішення КСУ про неконституційність введення карантину, заявивши, що в рішенні немає нічого щодо компетенції відомства.

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