ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В правительстве отреагировали на решение КСУ о карантине

Украина, Пятница 04 сентября 2020 19:36
В правительстве отреагировали на решение КСУ о карантине
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Марианна Присяжнюк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что введение жесткого карантина не нарушало украинского законодательства. Ранее Конституционный суд признал решение о введении карантина в стране неконституционным.

Об этом Шмыгаль сообщил в эфире "Украина 24".

"Конституционный суд не признавал постановление неконституционным. Мы действовали исключительно согласно законодательству Украины", - сказал Шмыгаль.

При этом он отметил, что все введенные правительство ограничения были на основе закона о карантине и чрезвычайной ситуации.

"Поэтому мы не нарушали права и свободы людей", - пояснил он.

Напомним, в начале июня в Конституционный суд поступило представление относительно конституционности решения Кабмина о введении карантина.

Ранее в Минздраве отреагировали на решение КСУ о неконституционности введения карантина, заявив, что в решении нет ничего относительно компетенции ведомства.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Коронавирус Конституционный суд УкраиныкарантинДенис Шмыгаль
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь