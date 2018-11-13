Зоря пояснив, чому не відбулася зустріч Порошенка з єпископатом МП в Україні

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Сьогодні Порошенко повинен був провести зустріч з єпископатом Московського патріарха в Україні

Речник Київської патріархії архієпископ Євстратій Зоря пояснив, чому сьогодні не відбулася зустріч президента України Петра Порошенка з єпископатом Московського патріархату в Україні (МПвУ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Facebook.

За його словами, в умовах війни між Україною і Росією питання місця проведення зустрічі "стає більш важливим".

"Не треба забувати, що Росія воює проти України, а тому глава держави - повинен перебувати під особливою охороною. Так що його пріоритет - визначати місце для проведення зустрічі", - заявив Зоря.

Він зазначив, що спочатку зустріч передбачалася за межами Лаври.

"Проведення зустрічі не на території Лаври передбачалося як основна можливість. Однак пов'язаний з депутатом Новинським канцлер МПвУ митр. Антоній Паканич спеціально розсилає запрошення на зустріч в Лаврі, хоча це місце на момент розсилки листа не було узгоджено - щоб змусити главу держави слідувати їх умовам. Відповідний лист "зливається" у ЗМІ", - розповів Зоря.

Таким чином, коли Порошенко не пішов на поступки провести зустріч у Лаврі, то єпископат МП вирішив провести собор єпископів. Хоча раніше проведення собору не анонсувалося.

"Бачачи, що президента не змогли змусити, керівники Митрополії вирішили на час, коли повинна була початися зустріч єпископату МПвУ з Петром Порошенко в Українському домі - оголошують проведення собору єпископів. Зауважу, що його проведення ніяк не анонсувалося. Схоже, що єдина причина раптового скликання собору - те, що за статутом участь у ньому для архієреїв обов'язкова. Тому собор - просто метод тримати єпископів у Лаврі і не дати їм можливість самостійно поїхати до президента", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Петро Порошенко у вівторок, 13 листопада, проведе зустріч з єпископатом Московського патріарха в Україні.