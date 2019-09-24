В уряді назвали очікуване економічне зростання від запровадження ринку землі

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов розповів про економічне зростання, яке може принести запуск ринку землі. Про це міністр сказав в ефірі "Свобода слова".

Милованов зазначив, якщо ринок землі відбудеться, він може приносити від 1-2% додаткового економічного зростання протягом першого року.

"Це такий технічний термін. Але це означає більше економічного добробуту, більше податків у перші роки. А також 3-3,5% в майбутні роки. Якщо ж не відбудеться ринок землі, то ми себе грабуємо від економічного зростання", - заявив міністр.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський постановив, що Кабінет міністрів України повинен подати законопроект про ринок землі у Верховну раду до 1 жовтня.

Пропонується дозволити покупку землі громадянам України, юридичним особам, територіальним громадам і державі. Іноземці зможуть отримувати землі у власність в порядку спадкування за законом. При цьому вони будуть зобов'язані продати її протягом року з дня набрання права власності.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що український уряд пропонує дозволити продаж землі з 1 жовтня 2020 року. За словами прем'єра Олексія Гончарука, протягом року слід прописати всі механізми купівлі-продажу землі.