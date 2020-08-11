В уряді назвали острів стабільності української економіки під час кризи

Аграрний сектор України залишається островом стабільності. Економіка в цілому перебуває у стані кризи.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час відкриття виставки "АГРО-2020", передає кореспондент РБК-Україна.

"Під час кризи ви залишаєтесь островом стабільності, на який спирається економіка України, на який спираються наші сім'ї, ваші колективи, і наша держава в цілому", - сказав він, звертаючись до учасників виставки.

Водночас прем’єр-міністр заявив, що уряд планує продовжити бюджетну підтримку агропромислового комплексу.

А міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко заявив, що цього року на підтримку галузі виділено 4 млрд грн.

"За попередні місяці разом з асоціаціями ми напрацювали багато пропозицій щодо державної підтримки в 2021 році", - сказав він.

Нагадаємо, згідно з консенсус-прогнозом, Україна у 2020 році демонструватиме більш глибоке падіння (на 6,0%), ніж світова економіка, яка за прогнозом МВФ скоротиться на 4,9%.

Відзначимо, пік економічної кризи, викликаної карантинними обмеженнями та пригніченням попиту як усередині країни, так і на глобальному рівні, припав на II квартал 2020 року. За оцінками НБУ, падіння ВВП за квартал становитиме близько 11% р/р.