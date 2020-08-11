В правительстве назвали остров стабильности украинской экономики во время кризиса

Аграрный сектор Украины остается островом стабильности. Экономика в целом находится в состоянии кризиса.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время открытия выставки "АГРО-2020", передает корреспондент РБК-Украина.

"Во время кризиса вы остаетесь островом стабильности, на который опирается экономика Украины, на который опираются наши семьи, ваши коллективы, и наше государство в целом", - сказал он, обращаясь к участникам выставки.

В то же время премьер-министр заявил, что правительство планирует продолжить бюджетную поддержку агропромышленного комплекса.

А министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что в этом году на поддержку отрасли выделено 4 млрд грн.

"За предыдущие месяцы вместе с ассоциациями мы наработали много предложений по государственной поддержке в 2021 году", - сказал он.

Напомним, согласно консенсус-прогнозу, Украина в 2020 году будет демонстрировать более глубокое падение (на 6,0%), чем мировая экономика, которая по прогнозу МВФ, сократится на 4,9%.

Отметим, пик экономического кризиса, вызванного карантинными ограничениями и подавлением спроса как внутри страны, так и на глобальном уровне, пришелся на II квартал 2020 года. По оценкам НБУ, падение ВВП за квартал составит около 11% г/г.