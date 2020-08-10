Падіння економіки України буде глибшим, ніж світової, - консенсус-прогноз

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Експерти погіршили прогноз глибини падіння ВВП України

Україна у 2020 році демонструватиме більш глибоке падіння (на 6,0%), ніж світова економіка, яка за прогнозом МВФ скоротиться на 4,9%. У попередньому консенсус-прогнозі за квітень 2020 року очікувалося, що падіння становитиме 4,2%.

Такі дані містяться у консенсус-прогнозі "Вплив COVID-19 на економіку і суспільство - постпандемічний розвиток" за липень 2020 року.

Головні консенсус-меседжі є наступними.

По-перше, високо вірогідним є настання другої хвилі пандемії COVID-19 у ІІ півріччі 2020 року.

По-друге, коронавірусна криза змінить характер майбутнього розвитку як світової економіки, так і економіки України

Як зазначається в прогнозі, характер відновлення буде залежати від вже існуючих карантинних заходів в Україні, а також посилених в умовах "адаптивного карантину", в результаті чого відновлення буде повільним.

Крім того, у 2020 році дещо стриманішими будуть інфляційні процеси - 5,8% проти 7% у попередньому опитуванні (у розрахунку грудень до грудня попереднього року).

Всі елементи попиту матимуть від’ємну динаміку, але найбільшим буде падіння інвестицій, яке поглибилось до 20,3% з 14,8% у попередньому консенсус-прогнозі.

Ситуація на ринку праці лишатиметься складною до кінця 2020 року. Безробіття буде тривалим у зв’язку із значним падінням економіки та суттєвими структурними змінами. Рівень безробіття по року буде - 9,6% (порівняно з 9,4% у попередньому опитуванні).

Проте вже у 2021 році матиме місце економічне зростання на рівні 3,2%, яке не компенсує падіння у 2020 році. Інфляція прискориться до 6,0% (у розрахунку грудень до грудня попереднього року). Всі елементи попиту матимуть позитивну динаміку. Найбільше зростання спостерігатиметься знову таки в інвестиціях - 8,5%. Безробіття поступове знижуватиметься до 9,2%, але не вийде на допандемічний рівень.

На думку експертів у 2022-2024 роках темпи економічного зростання України прискорюватимуться.

Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2020-2024 роки розраховано на базі матеріалів, наданих експертами Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства фінансів, Національного банку, державних інститутів, інвесткомпаній та банків. Нагадаємо, за оцінкою Мінекономіки, реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у січні-червні 2020 року скоротився на 6,5%.

Відзначимо, пік економічної кризи, викликаної карантинними обмеженнями та пригніченням попиту як усередині країни, так і на глобальному рівні, припав на II квартал 2020 року. За оцінками НБУ, падіння ВВП за квартал становитиме близько 11% р/р.

Зазначимо, на початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.