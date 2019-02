В уряді назвали обсяг допомоги ЄС

ЄС надає допомогу в залежності від прогресу української сторони

В течение 2015-2017 годов в Украине действовали программы помощи Европейского Союза на сумму 500 млн евро, в 2018 году - на 272,5 млн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванны Климпуш-Цинцадзе.

Как отмечается в отчете, в рамках пятого заседания Совета ассоциации подписано пять международных договоров о финансировании новых программ международной помощи с общим бюджетом 222,5 млн евро.

Предметом договоров определены реформирование сферы управления государственными финансами и системы профессионально-технического образования, сфер энергетики и энергоэффективности, охраны окружающей среды, транспорта, санитарного и фитосанитарного контроля, стандартизации, бухгалтерского учета и аудиторской деятельности, электронной связи, кибербезопасности и расширения контактов Украины и стран-членов ЕС с целью профессионального обмена.

Привлечение помощи со стороны ЕС также дало возможность капитализировать Фонд энергоэффективности на сумму 50 млн евро. Соответствующий международный договор заключен в апреле 2018 года. В государственном бюджете на 2019 год предусмотрено 1,8 млрд грн для наполнения фонда, отмечается в документе.

"Общий объем помощи ЕС, которая будет предоставляться по принципу more for more в зависимости от прогресса украинской стороны в выполнении соответствующих реформ в течение 2018-2020 годов, предусматривает от 430 до 530 млн евро", - говорится в документе.

Напомним, по данным Министерства экономического развития и торговли Украины, по состоянию на начало 2019 года в Украине реализовываются 486 проектов технической помощи на общую сумму 6,1 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли в конце октября 2018 года сообщил, что Европейский Союз за последние четыре года предоставил Украине около 10 млрд евро помощи. В общую сумму входят как грантовая помощь, так и кредиты.