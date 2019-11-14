Уряд вирішив передати львівські ТЕЦ Дубневичей в управління "Нафтогазу"

Фото: Олексій Гончарук (РБК-Україна)

Заяву зробив прем'єр-міністр

Кабінет міністрів України планує передати ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі до в управління компанії групи НАК "Нафтогаз". Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час поїздки до Львівської області 13 листопада, повідомляє прес-служба уряду.

Як зазначив Гончарук, передача ТЕЦ відбуватиметься протягом двох-трьох днів.

За його словами, через безвідповідальність приватної компанії-управителя 60 тисяч людей у Новояворівську та Новому Роздолі могли залишитись без тепла взимку.

Гончарук, заявив, що ці два міста виявились не готовими до подачі тепла: у трубах немає води, гідравлічні випробування влітку не проводились, працівники ТЕЦ не отримують зарплату вже майже півроку.

"Чим займалась приватна-компанія управитель весь цей час - з цим мають розібратись відповідні правоохоронні органи. Я не залишу цю ситуацію без контролю та хочу нагадати, що у кожної неспроможності в рішенні проблеми - є ім’я та посада. Все це буде виявлено та отримає належну оцінку і належне покарання. Представники поліції вже цим займаються", - зазначив глава уряду.

Нагадаємо, кінцевими бенефіціарами компаній-управителей ТЕЦ у Новояворівську та Новому Роздолі є брати Ярослав та Богдан Дубневичи.

Як повідомляло РБК-Україна, у жовтні 2018 року НАК "Нафтогаз України" уклала договори з управителем майна "Новороздольской ТЕЦ" і "Новояворівської ТЕЦ" ТОВ "Гарант Енерго М" на поставку газу і виділила необхідні номінації для забезпечення їх роботи.