У Раді хочуть скасувати підвищення тарифів та запровадити мораторій
Верховна рада під час позачергового засідання 13 квітня планує звернутися до Кабінету міністрів щодо скасування підвищення тарифів на електроенергію для населення. Крім того, пропонується повернути державне регулювання цін на газ та розподіл газу та запровадити річний мораторій на підвищення цін на енергоносії.
Проекти постанов пропонуються для включення до порядку денного засідання, яке відбудеться о 16:00.
Зокрема, планується розглянути проект постанови №4587 про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу.
Кабміну рекомендується повернути усі тарифи на електроенергію для населення, які діяли до підвищення, яке відбулося з 1 січня 2021 року.
Також Кабміну та НКРЕКП рекомендується запровадити державне регулювання цін на газ з одночасним встановленням максимального розміру тарифу на послуги розподілу газу.
Крім того, Рада планує розглянути проект постанови №4609 про звернення до Кабінету міністрів щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії.
Також планується розглянути проект постанови №4590 про вжиття невідкладних заходів спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год.
Усі проекти постанов мають рекомендаційний характер та не є обов’язковими для виконання Кабінетом міністрів.
Як повідомляло РБК-Україна, постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу за перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт·год набрала чинності з 1 січня. Нові тарифи на електроенергію для населення діють до 30 квітня 2021 року.
Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп 1 кВт·год, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн за 1 кВт·год.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр. З 1 квітня діють ринкові тарифи, але постачальники залишили ціни на колишньому рівні.