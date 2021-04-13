У Раді хочуть скасувати підвищення тарифів та запровадити мораторій

Верховна рада під час позачергового засідання 13 квітня планує звернутися до Кабінету міністрів щодо скасування підвищення тарифів на електроенергію для населення. Крім того, пропонується повернути державне регулювання цін на газ та розподіл газу та запровадити річний мораторій на підвищення цін на енергоносії.

Проекти постанов пропонуються для включення до порядку денного засідання, яке відбудеться о 16:00.

Зокрема, планується розглянути проект постанови №4587 про звернення до Кабінету міністрів щодо вжиття невідкладних заходів з метою зниження ціни на електричну енергію та тарифів на послуги розподілу природного газу.

Кабміну рекомендується повернути усі тарифи на електроенергію для населення, які діяли до підвищення, яке відбулося з 1 січня 2021 року.

Також Кабміну та НКРЕКП рекомендується запровадити державне регулювання цін на газ з одночасним встановленням максимального розміру тарифу на послуги розподілу газу.

Крім того, Рада планує розглянути проект постанови №4609 про звернення до Кабінету міністрів щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію терміном на 1 рік на підвищення тарифів на енергоносії.

Також планується розглянути проект постанови №4590 про вжиття невідкладних заходів спрямованих на повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт год.

Усі проекти постанов мають рекомендаційний характер та не є обов’язковими для виконання Кабінетом міністрів.

