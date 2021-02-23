Антикризовий енергетичний штаб затвердив план у сфері теплопостачання

Антикризовий енергетичний штаб під час засідання 23 лютого затвердив план дій щодо реалізації Меморандуму у сфері постачання теплоенергії та гарячої води. Засідання відбулося під головуванням прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

За підсумками засідання Шмигаль дав доручення НКРЕКП спільно з НАК "Нафтогаз Україна" верифікувати всі борги теплопостачальних підприємств. Водночас Антикризовий енергетичний штаб має визначити механізми погашення заборгованості та спільно з Міністерством фінансів знайти джерела для їх фінансування.

"Варто розглянути можливість запровадження річного продукту вартості газу для ТКЕ та для громадян, або іншого ефективного механізму. Для цього потрібно, щоб профільні робочі групи напрацювали правильні рішення", - зазначив глава уряду.

Як відзначив Шмигаль, для стабільної роботи підприємств теплопостачання необхідно визначити суми заборгованості цих підприємств перед операторами газорозподільчих систем та визначити правильні шляхи їх покриття.

Нагадаємо, 9 січня після переговорів між "Нафтогазом", органами державної влади та Асоціацією міст України був підписаний Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері централізованого постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

За інформацією "Нафтогазу" Меморандум фіксує наступні домовленості:

- до 30 вересня 2021 року "Нафтогаз" надає виробникам тепла відстрочку платежу на різницю між ринковою та граничною ціною газу, фактично закладеної в тариф;

- до 1 травня 2021 року Кабінет міністрів, "Нафтогаз" і Асоціація міст України визначать джерела компенсації для підприємств теплопостачання різниці між цінами природного газу, визначеними згідно з п. 13 Положення №867 протягом жовтня 2020 року - квітень 2021 року, і ціною природного газу, врахованої в тарифах на послуги теплопостачання для населення, за якими за час опалювального сезону 2020/2021 року фактично нараховується плата кінцевим споживачам (населенню);

- до 1 жовтня 2021 року державні органи України забезпечать прийняття необхідних нормативно-правових актів для реалізації цього рішення;

- джерелом фінансування не можуть бути місцеві бюджети

Як повідомляло РБК-Україна, "Нафтогаз" підвищив ціни на газ для виробників тепла. З 1 січня 2021 ціна газу складе 7 331,45 грн за 1 тисячу кубометрів (без урахування ПДВ і транспортування), що на 20,1% вище, ніж у грудні 2020 року (6 103,10 грн).