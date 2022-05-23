В уряді Німеччини запропонували прийняти нафтове ембарго проти Росії без Угорщини
Німеччина розчарована тим, що ЄС ще не схвалив угоду щодо запланованого нафтового ембарго проти Росії, яке знаходиться в розробці вже кілька тижнів. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що його країна буде готова відмовитися від участі Угорщини, щоб прискорити процес.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Якщо президент Єврокомісії скаже, що ми зробимо це як 26 (країн-членів ЄС, - ред.) без Угорщини, то це шлях, який я завжди буду підтримувати", - сказав Хабек телекомпанії Deutschlandfunk. "Але я ще не чув цього від ЄС", - додав він.
Серед 27 країн-членів ЄС Угорщина є найгучнішим критиком планованого ембарго на російську нафту.
Єврокомісія запропонувала до кінця року відмовитися від імпорту російської нафти в більшості країн-членів ЄС, в той час як Угорщині та іншим країнам може бути надано більше часу.
Але Будапешт, найближчий союзник Москви в ЄС, заявив, що хоче отримати від Блоку сотні мільйонів євро, щоб знизити витрати на відмову від російської нафти. ЄС необхідно, щоб всі 27 держав погодилися на ембарго, щоб воно було приємне.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав ЄС відмовитися від принципу одноголосності щодо зовнішньополітичних рішень і підготуватися до змін договору після вторгнення Росії в Україну. Це необхідно для вжиття ефективних заходів проти агресора.
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