В уряді Німеччини запропонували прийняти нафтове ембарго проти Росії без Угорщини

Німеччина розчарована тим, що ЄС ще не схвалив угоду щодо запланованого нафтового ембарго проти Росії, яке знаходиться в розробці вже кілька тижнів. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що його країна буде готова відмовитися від участі Угорщини, щоб прискорити процес.

"Якщо президент Єврокомісії скаже, що ми зробимо це як 26 (країн-членів ЄС, - ред.) без Угорщини, то це шлях, який я завжди буду підтримувати", - сказав Хабек телекомпанії Deutschlandfunk. "Але я ще не чув цього від ЄС", - додав він.

Серед 27 країн-членів ЄС Угорщина є найгучнішим критиком планованого ембарго на російську нафту.

Єврокомісія запропонувала до кінця року відмовитися від імпорту російської нафти в більшості країн-членів ЄС, в той час як Угорщині та іншим країнам може бути надано більше часу.

Але Будапешт, найближчий союзник Москви в ЄС, заявив, що хоче отримати від Блоку сотні мільйонів євро, щоб знизити витрати на відмову від російської нафти. ЄС необхідно, щоб всі 27 держав погодилися на ембарго, щоб воно було приємне.