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В уряді Німеччини запропонували прийняти нафтове ембарго проти Росії без Угорщини

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Берлін, Понеділок 23 травня 2022 12:55
В уряді Німеччини запропонували прийняти нафтове ембарго проти Росії без Угорщини Фото: міністр економіки Німеччини Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німеччина розчарована тим, що ЄС ще не схвалив угоду щодо запланованого нафтового ембарго проти Росії, яке знаходиться в розробці вже кілька тижнів. Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що його країна буде готова відмовитися від участі Угорщини, щоб прискорити процес.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Якщо президент Єврокомісії скаже, що ми зробимо це як 26 (країн-членів ЄС, - ред.) без Угорщини, то це шлях, який я завжди буду підтримувати", - сказав Хабек телекомпанії Deutschlandfunk. "Але я ще не чув цього від ЄС", - додав він.

Серед 27 країн-членів ЄС Угорщина є найгучнішим критиком планованого ембарго на російську нафту.

Єврокомісія запропонувала до кінця року відмовитися від імпорту російської нафти в більшості країн-членів ЄС, в той час як Угорщині та іншим країнам може бути надано більше часу.

Але Будапешт, найближчий союзник Москви в ЄС, заявив, що хоче отримати від Блоку сотні мільйонів євро, щоб знизити витрати на відмову від російської нафти. ЄС необхідно, щоб всі 27 держав погодилися на ембарго, щоб воно було приємне.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав ЄС відмовитися від принципу одноголосності щодо зовнішньополітичних рішень і підготуватися до змін договору після вторгнення Росії в Україну. Це необхідно для вжиття ефективних заходів проти агресора.

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