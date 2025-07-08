Правило питания "Хара Хачи Бу", которое поможет жить до 100 лет: как это работает

Что известно о жителях "Голубых зон"?

Италия, Япония и Коста-Рика могут казаться очень разными на первый взгляд, но их объединяет удивительная общая черта. Эти страны могут похвастаться тремя из шести уникальных "Голубых зон" мира, где, по сообщениям, жители в 10 раз чаще доживают до 100 лет, чем где-либо в Соединенных Штатах.

Однако, не стоит отчаиваться, если вы не живете в этих очагах долголетия. Недавно был раскрыт потенциально революционный ключ к долгой жизни жителей - это практика, которая называется "правило 80%" или "Хара Хачи Бу" (Hara Hachi Bu).

Что такое "Хара Хачи Бу"?

Это диетическое правило особенно неблагоприятно для тех, кто привык есть три больших блюда ежедневно. Люди в "Голубых зонах" обычно имеют небольшой прием пищи позже днем, сознательно останавливаясь, когда чувствуют себя примерно на 80% сытыми, отсюда и название правила.

Говорят, что эта практика помогает предотвратить чувство "пищевой комы", которое может возникнуть после переедания, а также позволяет жителям оставаться активными в течение всего дня. Ее преимущественно практикуют жители Окинавы на одном из самых маленьких островов Японии, как отмечает исследователь "Голубых зон" Дэн Бюттнер.

"Секрет умеренного питания в долгосрочной перспективе заключается в подражании среды и привычек жителей Окинавы. Существует значительный разрыв в калориях между тем, когда американец говорит: "Я сыт", и когда окинавец говорит: "Я больше не голоден"", - рассказал эксперт.

Предыдущие исследования показывают, что они существуют в "дефиците калорий", потребляя только 1900 калорий вместо обычных 2000-2500, что связано с пониженным риском заболеваний, связанных со старением.

Эти взгляды подтверждает также терапевт Дебора Ли. Она сообщила, что меньше есть может даже помочь замедлить старение.

"Представьте, как будут выглядеть 80% вашей еды, и стремитесь оставить 20% несъеденными", - сказала она ранее.

Считается, что ограничение калорий замедляет процесс старения. Меньше еды снижает скорость метаболизма.

С меньшим количеством метаболических процессов происходит меньше окисления. Окислительный стресс, вероятно, лежит в основе развития многих хронических заболеваний, которые мы видим сегодня - сердечных заболеваний, рака, диабета 2 типа и деменции.

Доктор Ли предположила, что медленное употребление пищи может помочь придерживаться правила 80%. Исследования подтверждают эту теорию: исследование 2012 года показало, что медленное употребление пищи связано с увеличением удовольствия и меньшим чувством голода между приёмами пищи.

"Диетологи считают, что, глядя на свою тарелку, если вы едите осознанно, медленно и тщательно пережевываете каждый кусочек, вы можете чувствовать себя сытым, съев лишь 80% того, что есть на вашей тарелке", - резюмировала Дебора Ли.