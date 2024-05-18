Правила меняются. Гайд по новому закону о мобилизации в Украине

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Кто должен обновить данные, когда и как это сделать

Украинские мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновить учетные данные в территориальных центрах комплектования. В частности, предоставить актуальные номер телефона, e-mail и адрес проживания.

Сделать это нужно в течение следующих 60 дней. Дедлайн - до 16 июля включительно. В противном случае наступает административная ответственность за нарушение правил воинского учета - штраф от 17 000 гривен.

Уточнить данные можно как в ходе личного визита в ТЦК или Центр предоставления административных услуг, так и через мобильное приложение электронного кабинета. Его тоже запускают 18 мая, регистрация - добровольная. Повесток в е-кабинете не будет.

Фото: гайд по закону о мобилизации (инфографика РБК-Украина)

Требование распространяется на призывников, военнообязанных и резервистов. А также на женщин-медиков, которые стоят на воинском учете.

Причем уточнить данные должны пригодные, ограниченно пригодные и непригодные к службе. Не нужно актуализировать информацию снятым с воинского учета (должна быть отметка в военном билете) и тем, кто успел подать данные после публикации закона 17 апреля.

Что касается украинцев за границей, то если они не обновят данные, то им ограничат предоставление консульских услуг. Сделать это можно дистанционно через е-кабинет или связавшись с ТЦК по телефону/e-mail.

Кто вручает повестки и зачем при себе иметь военный билет

Повестки, как и ранее, вручают представители ТЦК, исполнительных органов местной власти, руководство государственных органов, предприятий, учебных заведений и ОСМД.

Подробнее в материале "Не только ТЦК. Кто может вручать повестки и что меняет новый закон о мобилизации".

Полиция вручать повестки не будет, но ее задействуют для обеспечения порядка. Чтобы предотвращать возможные конфликтные ситуации. Полицейские продолжат заниматься розыском потенциальных уклонистов и доставлять их в военкомат.

Законы не регламентируют, где можно вручить повестку. По факту это может происходить на улице, на работе, по месту жительства, в общественных местах, на блокпостах и так далее.

Представители ТЦК, полиция и пограничники получили право требовать у мужчин в возрасте 18-60 лет предъявить военно-учетный документ (приписное, военный билет или временное удостоверение). Отсутствие является основанием для вручения повестки для уточнения данных. Поэтому все мужчины призывного возраста должны иметь при себе военно-учетные документы.

Как и раньше, пропустить явку в ТЦК можно только по уважительной причине: болезнь, смерть близкого родственника, стихийное бедствие или обстрел. Тем не менее в течение 3 дней нужно сообщить обстоятельства неявки, а в течение 10 дней - явиться в военкомат.

Отсрочка и бронирование: кого не мобилизуют

Согласно закону, под мобилизацию попадают военнообязанные в возрасте от 25 до 60 лет. Это не касается женщин-медиков, они могут служить только по желанию.

Также определен перечень категорий, имеющих право на отсрочку. Речь в том числе идет о забронированных. Например, судьи, работники органов военного управления и чиновники категории "А". А также чиновники категорий "Б" и "В", работники критических предприятий, но бронь - не более 50% от числа военнообязанных. В отдельных случаях могут быть исключения.

Фото: гайд по закону о мобилизации (инфографика РБК-Украина)

Есть право на отсрочку по состоянию здоровья или семейному положению. Мобилизации не подлежат лица с инвалидностью, временно непригодные (на 6-12 месяцев), многодетные отцы, отцы-одиночки, родители ребенка с инвалидностью до 18 лет, родители приемных детей до 18 лет, занятые уходом за больным ребенком, женой, близкими родственниками.

Опекуны недееспособных лиц, супруги лиц с инвалидностью I или II группы, один из родителей ребенка до 18 лет, если второй уже служит, а также те, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести при участии в боевых действиях или которые посмертно получили звание Герой Украины, - тоже имеют право на отсрочку.

Освобожденные из плена и уволенные в запас смогут мобилизоваться только добровольно.

Изменения касаются студентов. Как и раньше, мобилизовать могут заочников, но теперь право на отсрочку забрали у соискателей второго образования. У тех, кто, например, учится на бакалавра по одной специальности, имея такой же уровень по другой, отсрочка закончится в конце учебного года.

Подробнее об этом в материале "Мобилизация в Украине. Будут ли забирать в армию студентов по новому закону".

Отсрочка положена научным работникам, преподавателям колледжей и вузов, школьным учителям на не менее чем 0,75 ставки. А также докторанты, интерны и аспиранты, причем как бюджетники, так и контрактники.

Что с ограниченно пригодными и кому еще на ВВК

С 4 мая отменен статус "ограниченно пригодный". А те, кто раньше получил такой статус, обязаны до февраля 2025 года пройти повторный медицинский осмотр.

После военно-врачебной комиссии такой военнообязанный будет признан:

непригодным (полностью)

пригодным (полностью)

пригодным к службе в военных вузах, ТЦК и частях обеспечения (непригодным к службе в штурмовых войсках, морской пехоте, Силах спецопераций, подразделениях спецназа и т.п.)

пригодным по отдельным специальностям (например, кандидаты на вступление в военный вуз)

пригодным для выполнения специфических задач

Так как ограниченно пригодные должны в течение 60 дней обновить данные, их сразу могут направить на ВВК.

Отметим, заключение комиссии действует всего год, поэтому если медосмотр был больше года назад, его снова нужно пройти. Однако не самостоятельно, а по направлению от ТЦК. Если уведомление давно не приходит, рекомендуют явиться в военкомат за направлением.

Фото: ограниченно пригодные должны пройти комиссию и получить новый статус (Виталий Носач/РБК-Украина)

Мобилизация лиц с инвалидностью - только по желанию. Но если военнообязанный в возрасте 25-55 лет получил II или III группу после полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, нужно пройти военно-врачебную комиссию и подтвердить диагноз.

Последнее правило не распространяется на тех, кто лишился конечности, одного из парных органов или получил инвалидность в результате ранений во время защиты Украины.

С какими болезнями не мобилизуют в армию

С 18 мая вступает в силу обновленный приказ Минобороны, который вносит изменения в работу военно-врачебных комиссий. А также определяет перечень болезней, при наличии которых предоставляется статус "непригодный с исключением с воинского учета".

Такая непригодность устанавливается, если болезни и их последствия не поддаются или трудно поддаются лечению. И приводят к значительному нарушению функций.

Инфекционные и паразитарные заболевания: кишечные инфекции, бактериальные зоонозы, спирохетозы, орнитоз, риккетсиозы, вирусные заболевания ЦНС, гельминтоз, коронавирусная болезнь, активный туберкулез, хронические формы гепатитов В, С, D, прогрессирующий ВИЧ в клинической стадии IV.

Опухоли: злокачественные новообразования всех локализаций при наличии метастазов (невозможное хирургическое лечение), лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, другие новообразования, а также доброкачественные новообразования.

Болезни крови и кроветворных органов: анемия, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, другие быстропрогрессирующие болезни.

Болезни эндокринной системы: все болезни щитовидной железы, все типы сахарного диабета, ожирение, нарушение обмена веществ.

Расстройства психики и поведения: деменция, расстройство личности, наркозависимость, шизофрения и бредовые расстройства, ПТСР, фобии, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматоформные и другие невротические расстройства, неврастения, умственная отсталость.

Болезни нервной системы: менингит, энцефалит, эпилепсия, миелит, ДЦП, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, гидроцефалия.

Болезни глаза: выраженные пороки век, орбиты, конъюнктивы, болезни склеры, роговицы, радужной оболочки, все виды катаракты, глаукомы, отслоение и разрыв сетчатки, слепота одного глаза, близорукость или дальнозоркость глаза более 12,0 диоптрий и так далее.

Болезни уха: хронический отит, полная глухота, глухонемота, синдром Меньера.

Также указаны болезни системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, кожи, костно-мышечной и мочеполовой системы, врожденные аномалии и травмы. Полный перечень диагнозов - в приказе Минобороны по ссылке.

Не только штрафы. Как будут наказывать уклонистов

Штрафы для уклонистов увеличиваются в разы. Нарушение правил воинского учета, согласно ст. 210 КУАП, влечет штраф 17 000 гривен и 25 500 гривен (за повторное). Такие меры принимаются, если человек не стоит на воинском учете или не обновил данные.

Нарушение законодательства о мобилизации, согласно ст. 210-1 КУАП, влечет тоже штраф от 17 000 до 25 500 гривен. Например, за отказ от повестки или неявку в ТЦК. Причем штрафы теперь будут выписываться заочно.

Фото: в отношении уклонистов вводятся новые меры (Getty Images)

Но это не все. Новый закон о мобилизации предусматривает, что если военнообязанный не прибыл по повестке, военкомат обращается в полицию для его розыска и доставки. А если полиция не может это сделать, то направляет письменное требование заказным письмом.

Если на почте не смогли вручить письмо адресату под роспись или он отказался от вручения, в течение 10 дней ТЦК обратится в суд с просьбой приостановить действие водительских прав. Окончательное решение - за судом.

Однако, как и прежде, за отказ от "боевой повестки" и явки на сборный пункт после медицинской комиссии наступает уголовная ответственность. ТЦК передает материалы следственным органам, на основании которых суд может приговорить к лишению свободу на срок от 3 до 5 лет.

Что меняется в выплатах для военных

Украинские военные получают денежное обеспечение, которое составляет не менее 20 130 гривен. Оно рассчитывается из оклада, надбавок за звание, выслугу лет и особенности службы.

По 30 000 гривен доплачивают за боевые задание не на первой линии. По 50 000 гривен - за боевые задания в составе органов военного управления на первом эшелоне обороны или наступления. По 100 000 гривен - за непосредственное участие в боевых действиях.

С апреля выплачиваются доплаты по 70 000 гривен тем, кто воюет "на нуле". Но только за каждые 30 дней выполнения боевых заданий. Таким образом, бойцы на передовой за 30 дней "на нуле" могут получить не менее 190 000 гривен.

Предусмотрен "мотивационный пакет". В частности, компенсация 50% первого взноса по ипотеке и выплаты по 100 000 гривен после первого и второго года службы. Также в течение трех месяцев после заключения первого контракта обещают сертификат на покупку авто в размере 150 тысяч гривен.

За уничтоженную или трофейную технику установлено вознаграждение в размере от 11 500 до 870 000 гривен.

Срочная служба отменяется. Что будет вместо нее

Украинцы больше не будут призываться на срочную службу, даже после войны. Вместо нее вводится базовая военная подготовка. Она стартует с 1 сентября 2025 года во всех вузах независимо от формы собственности.

Пройти базовую подготовку обязаны пройти мужчины в возрасте 18-25 лет, до 24 лет разрешается выбирать год службы. Девушки тоже смогут пройти подготовку, но только по желанию.

На период военного положения базовая подготовка будет длиться три месяца. Один месяц - общевойсковая, два - профессиональная. В мирное время общий срок составит пять месяцев.

Непригодные к службе (по заключению военно-врачебной комиссии), а также те, кто уже прошел военную подготовку, освобождаются от базовой. Программа будет включать теоретические занятия по общевоинским дисциплинам и практическую часть. Последняя займет не менее 70% от общего обучения.