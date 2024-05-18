Правила змінюються. Гайд по новому закону про мобілізацію в Україні

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Хто має оновити дані, коли та як це зробити

Українські чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити облікові дані у територіальних центрах комплектування. Зокрема, надати актуальні номер телефону, e-mail та адресу проживання.

Зробити це треба протягом наступних 60 днів. Дедлайн - до 16 липня включно . Інакше настає адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку - штраф від 17 000 гривень.

Уточнити дані можна як під час особистого візиту до ТЦК чи Центру надання адміністративних послуг, так і через мобільний додаток електронного кабінету. Його теж запускають 18 травня, реєстрація - добровільна. Повісток у е-кабінеті не буде.

Фото: гайд по закону про мобілізацію (інфографіка РБК-Україна)

Вимога поширюється на призовників, військовозобов'язаних та резервістів. А також на жінок-медиків, які стоять на військовому обліку.

Причому уточнити дані мають придатні, обмежено придатні та непридатні до служби. Не треба актуалізувати інформацію знятим з військового обліку (має бути позначка у військовому квитку) і тим, хто встиг подати дані після публікації закону 17 квітня.

Щодо українців за кордоном, то якщо вони не оновлять дані, то їм обмежать надання консульських послуг. Зробити це можна дистанційно через е-кабінет або зв'язавшись із ТЦК по телефону/e-mail.

Хто вручає повістки та навіщо мати при собі військовий квиток

Повістки, як і раніше, вручають представники ТЦК, виконавчих органів місцевої влади, керівництво державних органів, підприємств, навчальних закладів та ОСББ.

Докладніше у матеріалі "Не тільки ТЦК. Хто може вручати повістки та що змінює новий закон про мобілізацію".

Поліція не вручатиме повістки, але її задіють для забезпечення порядку. Щоб попередити можливі конфліктні ситуації. Поліцейські продовжать займатися розшуком потенційних ухилягтів та доставляти їх до військкомату.

Закони не регламентують, де можна вручити повістку. За фактом це може відбуватися на вулиці, на роботі, за місцем проживання, у громадських місцях, на блокпостах тощо.

Представники ТЦК, поліція та прикордонники отримали право вимагати у чоловіків віком 18-60 років пред'явити військово-обліковий документ (приписне, військовий квиток або тимчасове посвідчення). Відсутність є підгрунтям для вручення повістки для уточнення даних. Тому всі чоловіки призовного віку повинні мати при собі військово-облікові документи.

Як і раніше, пропустити явку до ТЦК можна лише з поважних причин: хвороба, смерть близького родича, стихійне лихо чи обстріл. Проте протягом 3 днів треба повідомити обставини неявки, а протягом 10 днів - з'явитися до військкомату.

Відстрочка та бронювання: кого не мобілізують

Згідно із законом, під мобілізацію потрапляють військовозобов'язані у віці від 25 до 60 років. Це не стосується жінок-медиків, вони можуть служити лише за бажанням.

Також визначено перелік категорій, які мають право на відстрочку. Йдеться, зокрема, про заброньованих. Наприклад, судді, працівники органів військового управління та чиновники категорії "А". А також чиновники категорій "Б" та "В", працівники критичних підприємств, але бронь - не більше 50% від числа військовозобов'язаних. В окремих випадках можуть бути винятки.

Фото: гайд по закону про мобілізацію (інфографіка РБК-Україна)

Є право на відстрочку за станом здоров'я або сімейним станом. Мобілізації не підлягають особи з інвалідністю, тимчасово непридатні (на 6-12 місяців), багатодітні батьки, батьки-одинаки, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки прийомних дітей віком до 18 років, зайняті доглядом за хворою дитиною, дружиною, близькими родичами.

Опікуни недієздатних осіб, подружжя осіб з інвалідністю І чи ІІ групи, один із батьків дитини до 18 років, якщо другий вже служить, а також ті, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти при участі бойових діях або посмертно отримали звання Герой України - теж мають право на відстрочку.

Звільнені з полону та звільнені у запас зможуть мобілізуватися лише добровільно.

Зміни стосуються студентів. Як і раніше, мобілізувати можуть заочників, але тепер право на відстрочку забрали у претендентів на другу освіту. У тих, хто, наприклад, навчається на бакалавра з однієї спеціальності, маючи такий самий рівень за іншою, відстрочка закінчиться наприкінці навчального року.

Детальніше про це у матеріалі "Мобілізація в Україні. Чи забиратимуть до армії студентів за новим законом".

Відстрочка дається науковцям, викладачам коледжів та вишів, шкільним вчителям на не менше ніж 0,75 ставки. А також докторантам, інтернам та аспірантам, причому як бюджетникам, так і контрактникам.

Що з обмежено придатними та кому ще на ВЛК

З 4 травня скасовано статус "обмежено придатний". А ті, хто раніше мав такий статус, зобов'язані до лютого 2025 року пройти повторний медичний огляд.

Після комісії такого військовозобов'язаного визнають:

непридатним (повністю)

придатним (повністю)

придатним до служби у військових вузах, ТЦК та частинах забезпечення (непридатнимй до служби у штурмових військах, морській піхоті, Силах спецоперацій, підрозділах спецназу тощо)

придатним за окремими спеціальностями (наприклад, кандидати на вступ до військового вишу)

придатним до виконання специфічних завдань

Оскільки обмежено придатні мають протягом 60 днів оновити дані, їх одразу можуть направити на ВЛК.

Зазначимо, висновок комісії діє лише рік, тому якщо медогляд був понад рік тому, його знову треба пройти. Однак не самостійно, а за напрямом від ТЦК. Якщо оповіщення давно не надходить, рекомендують з'явитися до військкомату за направленням.

Фото: обмежено придатні мають пройти комісію та набути нового статусу (Віталій Носач/РБК-Україна)

Мобілізація осіб з інвалідністю - лише за бажанням. Але якщо військовозобов'язаний у віці 25-55 років отримав ІІ або ІІІ групу після повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року, треба пройти військово-лікарську комісію та підтвердити діагноз .

Останнє правило не поширюється на тих, хто втратив кінцівку, один з парних органів або отримав інвалідність внаслідок поранень під час захисту України.

З якими хворобами не мобілізують до армії

З 18 травня набуває чинності оновлений наказ Міноборони, який вносить зміни до роботи військово-лікарських комісій. А також визначає перелік хвороб, за наявності яких надається статус "непридатний з виключенням з військового обліку".

Така непридатність встановлюється, якщо хвороби та їхні наслідки не піддаються або важко піддаються лікуванню. І призводять до значного порушення функції.

Інфекційні та паразитарні захворювання: кишкові інфекції, бактеріальні зоонози, спірохетози, орнітоз, рикетсіози, вірусні захворювання ЦНС, гельмінтоз, коронавірусна хвороба, активний туберкульоз, хронічні форми гепатитів В, С, D, прогресуючий ВІЛ у клінічній стадії IV.

Пухлини: злоякісні новоутворення всіх локалізацій за наявності метастазів (неможливе хірургічне лікування), лімфоїдної, кровотворної та споріднених тканин, інші новоутворення, а також доброякісні новоутворення.

Хвороби крові та кровотворних органів: анемія, порушення згортання крові, пурпура, геморагічні стани, інші швидкопрогресуючі хвороби.

Хвороби ендокринної системи: усі хвороби щитовидної залози, усі типи цукрового діабету, ожиріння, порушення обміну речовин.

Розлади психіки та поведінки: деменція, розлад особистості, наркозалежність, шизофренія, ПТСР, фобії, обсесивно-компульсивні, адаптаційні, соматоформні та інші невротичні розлади, неврастіння, розумова відсталість.

Хвороби нервової системи: менінгіт, енцефаліт, епілепсія, мієліт, ДЦП, паралітичні синдроми, хвороба Паркінсона, розсіяний склероз, гідроцефалія.

Хвороби ока: виражені вади повік, орбіти, кон'юнктиви, хвороби склери, рогівки, райдужної оболонки, всі види катаракти, глаукоми, відшарування і розрив сітківки, сліпота одного ока, короткозорість або далекозорість ока більше 12,0 діоптрій і так далі.

Хвороби вуха: хронічний отит, повна глухота, глухонімота, синдром Меньєра.

Також вказані хвороби системи кровообігу, органів дихання, травлення, шкіри, кістково-м'язової та сечостатевої системи, вроджені аномалії та травми. Повний перелік діагнозів - у наказі Міноборони за посиланням.

Не лише штрафи. Як каратимуть ухилянтів

Штрафи для ухилянтів збільшуються у рази. Порушення правил військового обліку, згідно зі ст. 210 КУпАП, тягне штраф 17 000 гривень та 25 500 гривень (за повторне). Такі заходи вживаються, якщо особа не стоїть на військовому обліку або не оновила дані.

Порушення законодавства про мобілізацію згідно зі ст. 210-1 КУпАП, тягне теж штраф від 17 000 до 25 500 гривень. Наприклад, за відмову від повістки чи неявку до ТЦК. Причому штрафи тепер виписуватимуться заочно.

Фото: щодо ухилянтів запроваджуються нові заходи (Getty Images)

Але це не все. Новий закон про мобілізацію передбачає, що якщо військовозобов'язаний не прибув за повісткою, військкомат звертається до поліції для його розшуку та доставки. А якщо поліція не може це зробити, то направляє письмову вимогу рекомендованим листом.

Якщо на пошті не змогли вручити лист адресату під розпис або він відмовився від вручення, протягом 10 днів ТЦК звернеться до суду з проханням призупинити дію водійських прав. Остаточне рішення - за судом.

Однак, як і раніше, за відмову від "бойової повістки" та явки на збірний пункт після медичної комісії настає кримінальна відповідальність. ТЦК передає матеріали слідчим органам, на підставі яких суд може засудити до позбавлення волі терміном від 3 до 5 років.

Що змінюється у виплатах для військових

Українські військові одержують грошове забезпечення, яке становить не менше 20 130 гривень. Воно розраховується з окладу, надбавок за звання, вислугу років та особливості служби.

По 30 тисяч гривень доплачують за бойові завдання не на першій лінії. По 50 000 гривень - за бойові завдання у складі органів військового управління на першому ешелоні оборони чи наступу. По 100 000 гривень - за безпосередню участь у бойових діях.

З квітня виплачуються доплати по 70 тисяч гривень тим, хто воює "на нулі". Але лише за кожні 30 днів виконання бойових завдань. Таким чином, бійці на передовій за 30 днів "на нулі" можуть отримати щонайменше 190 000 гривень.

Передбачено "мотиваційний пакет". Зокрема, компенсація 50% першого внеску за іпотекою та виплати по 100 000 гривень після першого та другого року служби. Також протягом трьох місяців після укладання першого контракту обіцяють сертифікат на покупку авто у розмірі 150 тисяч гривень.

За знищену чи трофейну техніку встановлено винагороду у розмірі від 11 500 до 870 000 гривень.

Строкова служба скасовується. Що буде замість неї

Українців більше не призиватимуть на строкову службу, навіть після війни. Замість неї запроваджується базова військова підготовка. Вона стартує з 1 вересня 2025 року у всіх вишах незалежно від форми власності.

Пройти базову підготовку мають пройти чоловіки віком 18-25 років, до 24 років дозволяється обирати рік служби. Дівчата теж зможуть пройти підготовку, але лише за бажанням.

На період воєнного стану базова підготовка триватиме три місяці. Один місяць - загальновійськова, два - професійна. У мирний час загальний термін становитиме п'ять місяців.

Непридатні до служби (за висновком військово-лікарської комісії), а також ті, хто вже пройшов військову підготовку, звільняються від базової. Програма включатиме теоретичні заняття з загальновійськових дисциплін та практичну частину. Остання займе щонайменше 70% від загального навчання.