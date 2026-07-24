Правила отпусков во время войны: кто имеет право на более 24 дней и какие ограничения

Право на отдых является одним из конституционных прав украинцев. В частности, на ежегодные оплачиваемые отпуска и другие виды отпусков, предусмотренные законодательством. В то же время, во время военного положения действуют отдельные правила.

РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции объясняет, кто имеет право на отпуск, когда его можно получить и какие особенности действуют во время военного положения.

Главное: Право и сроки: Право на ежегодный отпуск имеют все трудоустроенные работники. На первом году работы отпуск полной продолжительности предоставляется после 6 месяцев непрерывного труда.

Право на ежегодный отпуск имеют все трудоустроенные работники. На первом году работы отпуск полной продолжительности предоставляется после 6 месяцев непрерывного труда. Ограничения во время войны: Работодатель имеет право ограничить продолжительность ежегодного основного отпуска до 24 дней. Остальные дни переносятся на период после завершения военного положения.

Работодатель имеет право ограничить продолжительность ежегодного основного отпуска до 24 дней. Остальные дни переносятся на период после завершения военного положения. Исключения для несовершеннолетних и лиц с инвалидностью: Работники младше 18 лет и лица с инвалидностью сохраняют право на полную продолжительность отпуска даже во время войны.

Работники младше 18 лет и лица с инвалидностью сохраняют право на полную продолжительность отпуска даже во время войны. Кому могут отказать: Работодатель имеет право отказать в отпуске работникам объектов критической инфраструктуры, оборонных предприятий и привлеченным к выполнению мобилизационных задач (кроме отпусков по беременности, родам и уходу за ребенком).

Работодатель имеет право отказать в отпуске работникам объектов критической инфраструктуры, оборонных предприятий и привлеченным к выполнению мобилизационных задач (кроме отпусков по беременности, родам и уходу за ребенком). Отпуска без сохранения зарплаты: Во время военного положения отпуск "за свой счет" с согласия сторон может предоставляться без ограничения сроков. Для ВПЛ и лиц, выехавших за границу, работодатель обязан предоставить такой отпуск по заявлению на срок до 90 дней.

Кто имеет право на отпуск

Право на отпуск имеют все работники, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями или организациями независимо от формы собственности, вида деятельности и отрасли, а также работающие по трудовому договору у физического лица.

Это право распространяется не только на граждан Украины, но и на иностранцев и лиц без гражданства.

Когда можно взять ежегодный отпуск

В первый год работы право на ежегодный основной отпуск полной продолжительности возникает после шести месяцев непрерывной работы на одном предприятии.

В то же время отдельные категории работников могут воспользоваться им раньше. Это, в частности:

женщины перед отпуском по беременности и родам или после нее;

женщины, имеющие двоих и более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;

лица с инвалидностью;

работники в возрасте до 18 лет;

мужья, жены которых находятся в отпуске по беременности и родам;

лица, уволенные после прохождения срочной военной службы, службы по призыву во время мобилизации, службы резервистов, службы лиц офицерского состава или альтернативной (невоенной) службы, если они трудоустроились в течение трех месяцев после увольнения;

работники, работающие по совместительству;

работники, которые учатся и хотят присоединить отпуск ко времени сдачи экзаменов или выполнения других учебных работ;

работники, имеющие путевку на санаторно-курортное лечение;

родители-воспитатели детских домов семейного типа;

другие категории, определенные законодательством, коллективным или трудовым договором.

Сколько длится ежегодный отпуск

Минимальная продолжительность ежегодного основного отпуска составляет 24 календарных дня за отработанный рабочий год.

Для отдельных категорий работников закон предусматривает более длительный отпуск. В частности:

педагогическим и научно-педагогическим работникам - до 56 календарных дней ;

; государственным служащим - 30 календарных дней ;

; лицам с инвалидностью I и II групп - 30 календарных дней ;

; лицам с инвалидностью III группы - 26 календарных дней ;

; работникам в возрасте до 18 лет - 31 календарный день.

Сезонным и временным работникам отпуск предоставляется пропорционально отработанному времени.

Кроме основного отпуска, законодательство предусматривает ежегодные дополнительные отпуска, в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда, за особый характер работы и в других случаях, определенных законом.

Общая продолжительность основного и дополнительных ежегодных отпусков не может превышать 59 календарных дней, а для работников, занятых на подземных горных работах, - 69 календарных дней.

Как предоставляют ежегодный отпуск

Очередность предоставления отпусков определяет график, утверждаемый работодателем с учетом интересов работников.

О дате начала отпуска работника должны письменно сообщить не позднее чем через две недели.

По договоренности между работником и работодателем отпуск можно поделить на две части. В то же время одна непрерывная часть должна длиться не менее 14 календарных дней.

Какие правила действуют во время военного положения

Во время военного положения работодатель имеет право ограничить продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 24 календарными днями.

Если по закону работнику положено больше дней, неиспользованную часть отпуска переносят на период после прекращения или отмены военного положения.

В то же время после решения Конституционного Суда от 19 мая 2026 года работники младше 18 лет и лица с инвалидностью даже во время военного положения сохраняют право на минимальную продолжительность оплачиваемого ежегодного отпуска, гарантированную законом. То есть:

работники до 18 лет - 31 календарный день ;

; лица с инвалидностью I и II групп - 30 календарных дней ;

; лица с инвалидностью III группы - 26 календарных дней.

Также работодатель может отказать в предоставлении любого вида отпуска работнику, если тот привлечен к работе на объектах критической инфраструктуры, производстве товаров оборонного назначения или выполняет мобилизационное задание.

Исключение составляют отпуск по беременности и родам и отпуск по уходу за ребенком до трех лет, которые должны предоставляться обязательно.

Когда можно взять отпуск без сохранения зарплаты

Во время военного положения работодатель может предоставить отпуск без сохранения заработной платы без ограничения срока, предусмотренного законом. Ее продолжительность определяется по договоренности сторон.

Работникам, выехавшим за границу или получившим статус внутренне перемещенного лица, работодатель обязан предоставить такой отпуск на срок, указанный в заявлении, но не более чем на 90 календарных дней.

Кроме того, по семейным обстоятельствам или по другим причинам с согласия сторон может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 30 календарных дней в году.

Может ли работодатель не предоставить ежегодный отпуск

Министерство юстиции отмечает, что предоставление ежегодного отпуска является обязанностью работодателя.

В мирное время закон запрещает не предоставлять работнику ежегодный отпуск полной продолжительности в течение двух лет подряд.

Однако при действии военного положения эта норма не применяется. То есть ограничение по обязательному предоставлению полного ежегодного отпуска в течение двух лет подряд на этот период не действует.