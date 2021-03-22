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В Україні хочуть змінити правила роботи кредитних спілок: що пропонують

Новость на русском → Україна, Понеділок 22 березня 2021 17:48
В Україні хочуть змінити правила роботи кредитних спілок: що пропонують Фото: гроші (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть змінити правила роботи кредитних спілок. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендує Верховній раді прийняти відповідний законопроект №5125.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Закон пропонує розширити перелік послуг, які надаються спілками, удосконалити процедуру ліцензування, систему управління спілками, вимоги до структури капіталу.

Передбачається підвищити рівень капіталізації та стресостійкості кредитних спілок для зміцнення надійності сектору та довіри до нього споживачів, запровадити ризик-орієнтований підхід до нагляду, впровадити систему завчасного попередження ризиків для швидкого реагування на можливі проблеми в діяльності кредитної спілки.

Процедуру добровільного та примусового виходу спілок з ринку також пропонують удосконалити.

"Прийняття законопроекту дозволить створити передумови для функціонування стабільного, ефективного, конкурентного та прозорого ринку кредитних спілок та підвищить захищеність прав членів таких спілок. Комітет рекомендує ВР законопроект "Про кредитні спілки" №5125 прийняти за основу", - сказано у повідомленні.

Як писало РБК-Україна, у вересні минулого року Національний банк України підготував роз’яснення, на що громадянам варто звертати увагу перед оформленням вкладу до кредитної спілки. НБУ планував змінити регулювання, щоб забезпечити збереження коштів громадян.

Нагадаємо, у кінці 2020 року стало відомо, що відшкодування за вкладами можуть розширити на кредитні спілки.

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