ua ru
Вс, 23 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина и Эстония согласовали шаги по убеждению Запада дать больше ПВО

Новина українською →
Киев, Воскресенье 23 октября 2022 21:46
Украина и Эстония согласовали шаги по убеждению Запада дать больше ПВО Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Украина согласовала с Эстонией дальнейшие шаги по убеждению западных партнеров в том, что украинской стороне нужно поставлять больше средств противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

В частности, он отметил, что в разговоре с эстонским коллегой Урмасом Реймсалу приветствовал поддержку Советом ЕС необходимости привлечения России к ответственности за преступление агрессии против Украины

"Обсудили следующие шаги по пути к спецтрибуналу. Скоординировали совместную работу по убеждению партнеров предоставить Украине больше систем ПВО", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что США передадут Украине первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS уже в октябре. Ожидается, что они значительно усилят украинскую ПВО.

Также стало известно о планах Испании передать четыре системы Hawk.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Эстония Дмитрий Кулеба ПВО
NEWS
Зеленский об угрозах Шойгу: мир должен максимально жестко отреагировать
Зеленский об угрозах Шойгу: мир должен максимально жестко отреагировать
DAILY
Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции
Юлия Акимовакорреспондент Андрей "Дюк" Понар: Война затянется надолго, но россияне так и останутся в изоляции