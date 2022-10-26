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Угроза близко? В Эстонии установят сирены в 22 городах

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Эстония, Среда 26 октября 2022 10:16
Угроза близко? В Эстонии установят сирены в 22 городах Фото: в Эстонии установят сирены в 22 городах (err ee)
Автор: Наталия Гурковская

Эстония закупит сирены оповещения об угрозе у словацкой компании Telegrafia. Их установят к лету 2023 в 22 эстонских городах, на это власти потратят 4,5 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR.

Такая система оповещения сможет использоваться в случае военной угрозы, крупных катастроф и чрезвычайных ситуаций. Первые сирены оповещения об угрозе в Эстонии установят в конце года.

В список городов, где утановят систему оповещения вошли: Таллинн и окрестности столицы, Тарту, Нарве, Пярну, Выру, Палдиски, Силламяэ, Тапа, Йыхви, Кохтла-Ярве, Маарду и Мууга, Раквере, Валга, Кейла, Вильянди, Йыгева, Пылва, Рапла, Кярдла, Курессааре, Хаапсалу и Пайде.

Сирены будут устанавливаться на стенах высоких сооружений, таких как телекоммуникационные мачты, трубы и т.д. Переговоры с владельцами соответствующих объектов уже идут.

При этом изначально планировалась установка сирен не в 22, а в 16 эстонских городах. В будущем систему планируется расширить и на остальные крупные населенные пункты.

Как сообщалось, в Никополе Днепропетровской области о воздушной тревоге будут сообщать ГСЧС и полиция.

Ответы на главные вопросы о работе воздушной тревоги в Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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