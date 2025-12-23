Правила едины для всех: НБУ прокомментировал закрытие Revolut счетов украинцев

Нацбанк рассказал о своей позиции относительно закрытия британским необанком Revolut счетов украинцев. Он отметил заинтересованность в появлении на территории страны крупных иностранных игроков, которые придерживаются как отечественного, так и европейского законодательства.

"Правила едины для всех - любая компания, которая намерена предоставлять финансовые услуги резидентам Украины, должна пройти процедуру авторизации в соответствии с требованиями украинского законодательства и соблюдать требования законодательства о защите прав потребителей и рекламе", - отметил Нацбанк.

В заявлении говорится, что Revolut сообщал НБУ о намерениях прекращения предоставления услуг резидентам Украины.

"Мы по-прежнему открыты к регуляторному диалогу с компанией "Revolut" и приветствуем любую авторизованную должным образом форму присутствия этой компании на финансовом рынке Украины", - подчеркнул НБУ.

Регулятор добавил, что сама компания будет определять будущую модель присутствия на рынке Украины с учетом всех требований и перечня услуг, которые она будет собираться предоставлять.