В Twitter заморозили платную функцию галочки для официальных лиц из-за фейковых аккаунтов

В социальной сети Twitter временно отключили функцию платной "синей галочки" Twitter Blue в связи с увеличением количества поддельных аккаунтов, что выдают себя за знаменитостей и политиков.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Таким образом, первое крупное новшество Илона Маска, нового владельца соцсети, было заморожено вскоре после своего внедрения.

В Твиттере запустили Twitter Blue 9 ноября, позволяя пользователям, предоставившим Apple ID и номер телефона, платить 7,99 долларов в месяц за подтверждение. Ранее этот значок был доступен только для людей, личность которых подтвердила компания - часто для публичных деятелей и брендов.

Почти сразу же пользователи начали пользоваться преимуществами нового инструмента. Были созданы учетные записи, выдающие себя за политиков, включая президента Байдена и знаменитостей, а также других известных персон. Некоторые из них также выдавали себя за бренды и сообщали о фейковых новостях.

После этого Twitter временно отключил регистрацию в новой службе в четверг вечером (10 ноября), чтобы "помочь решить проблемы с выдачей себя за другое лицо".

Но ущерб уже был нанесен, и в пятницу, 11 ноября, некоторые фейковые аккаунты все еще были активны.

Это привело к тому, что глава отдела модерации контента Twitter ушел в отставку.

В публикации, как пример возможности создания фейкового аккаунта с "синей галочкой" всего за 8 долларов в месяц, приводится такой случай.

В пятницу днем американский сенатор (штат Массачусетс) ​​Эдвард Дж. Марки отправил Маску письмо с несколькими вопросами о программе подписки с Twitter Blue. На этой неделе журналист с разрешения политика создал учетную запись, выдававшую себя за него, и обзавелся "синей галочкой".

"Очевидно, из-за слабой практики проверки Twitter и очевидной потребности в наличных деньгах любой может заплатить 8 долларов и выдать себя за кого-то на вашей платформе... Продавать правду опасно и неприемлемо", - написал сенатор Марки.