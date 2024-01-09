Работал на "вагнеровцев". Экс-полковник из Житомира получил 15 лет тюрьмы

За государственную измену суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества полковнику в отставке из Житомира. Фигурант помогал российским оккупантам и работал на разведку частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора .

Также вражеский агент был лишен воинского звания.

"При публичном обвинении прокуроров Житомирской областной прокуратуры житель Житомира, полковник в отставке признан виновным в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Службе безопасности Украины, российским агентом оказался эксзамначальника штаба одной из танковых армий бывшего СССР, который в начале 1990-х ушел в отставку.

Детали дела

Как было доказано прокурорами в суде, фигурант с сентября 2022 года по февраль 2023 года активно сотрудничал с разведкой "вагнеровцев".

"У него был военный опыт, в прошлом возглавлял штаб разведки ракетных войск и артиллерии", - уточнили в генпрокуратуре.

Для выполнения задач российского куратора предатель изучал расположение стратегически важных объектов, воинских частей, численность маршрутов передвижения военной техники ВСУ, а также отслеживал наличие оборонных объектов возле админзданий и правоохранительных ведомств.

Эти разведданные шпион наносил на подробную карту областного центра, фотографировал и посылал разведке российских захватчиков. А также злоумышленник собирал и передавал "вагнеровцам" анкетные данные командиров одной из воинских частей.

С представителями "группы Вагнера" осужденный общался через запрещенную соцсеть "Вконтакте" и в Telegram, имел позывной "Снаров".

Задержание и попытка побега

Информатора оккупантов задержали в марте 2023 года. После этого суд направил его под стражу с правом внесения залога. При этом средства были внесены.

"В дальнейшем мужчина нарушил обязательство и пытался бежать в республику Беларусь. Был задержан при попытке пересечения границы. С тех пор находится под стражей", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование осуществляло управление СБУ Житомирской области.

Также отмечается, что во время судебного разбирательства предатель не признал свою вину, не скрывал пророссийские взгляды и пренебрежительное отношение к украинцам. Также фигурант использовал свое состояние здоровья с целью затянуть срок рассмотрения дела.

Правоохранители обнаруживают предателей и коллаборантов

Напомним, ранее в январе стало известно, что в Киеве был задержан экс-чиновник, являвшийся агентом ФСБ. После увольнения с государственной службы в 2014 году он начал позиционировать себя как "политэксперт" и автор изданий, в которых восхвалял агрессивную политику Кремля в отношении Украины. Предатель, в частности, предлагал присоединить восточные регионы Украины к Ростовской области РФ.

В конце декабря правоохранители обнаружили и задержали российского приспешника, который готовил в Киеве воздушные удары по ВСУ и Нацгвардии. Агент ФСБ приговорен к 15 годам заключения.

Также сообщалось, что до этого правоохранители установили личность гауляйтера села Лукьянцы в Харьковской области. Ему объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Ранее также украинскому бизнесмену Евгению Черняку было объявлено о подозрении в финансировании вооруженной агрессии РФ.