Работать на дипломатическом направлении было желанием самого Залужного, - Зеленский

"Сегодня же согласовал и кандидатуру посла нашего государства в Великобритании", - говорится в заявлении.

По словам президента, генерал Валерий Залужный говорил ему именно о таком направлении для себя - дипломатическом.

"Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", - добавил Зеленский.

Что предшествовало

Сегодня стало известно, что кандидатуру бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного согласовали на должность посла в Британии.

Министерство иностранных дел Украины направило британской стороне соответствующий запрос на агреман. В июле 2023 года Зеленский уволил Вадима Пристайко с должности посла Украины в Британии.

Отставка Залужного

8 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководивший армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и председателю ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Буданов усомнился, что причиной отставки Залужного мог бы стать конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос о возможном разладе между президентом Украины Владимиром Зеленским и уже бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, Буданов сказал, что между мужчинами вряд ли могут быть личные разногласия, если один из них является "прямым подчиненным другого".

Он также намекнул, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного.

Напомним, новости о разногласиях между президентом Владимиром Зеленским и тогда действующим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным появились еще давно. Об этом писало еще в июле 2022 года. Подробнее об этом - в материале.