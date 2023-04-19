Оправдывал российскую агрессию. Советнику террориста Гиркина сообщили о подозрении

СБУ сообщила о подозрении коллаборанту Игорю Дусю, который был личным советником экс-главы "ДНР" Стрелкова. Злоумышленник активно продвигал нарративы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на пресс-службу СБУ.

По данным следствия, Игорь Дусь возглавляет общественную организацию "Народный собор", которая является украинским "филиалом" одноименного российского объединения под эгидой РПЦ.

"После захвата Крыма злоумышленник скрылся на временно оккупированной территории украинского полуострова. Там он был постоянным "гостем" эфиров российских телеканалов, где выступал в роли "политического" или "религиозного" эксперта и оправдывал агрессию против Украины", - говорится в сообщении.

После полномасштабного вторжения Дусь уже в Москве публично восхвалял участников оккупационных группировок РФ и призвал бойцов ВСУ "не сопротивляться захватчикам".

Также он активно "разгонял" нарративы Кремля о "притеснениях" представителей УПЦ МП и восхвалял антиукраинские высказывания московского патриарха Кирилла.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 1 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность); ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

В настоящее время злоумышленник находится в России. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности.