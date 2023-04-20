Прикидывалась переселенкой. В Киеве разоблачили "чиновницу МВД ДНР"

СБУ разоблачила в Киеве "чиновницу МВД ДНР", которая планировала бежать за границу. В начале полномасштабного вторжения она переехала в Киев под видом переселенки с востока Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

"В столице она поселилась в съемной квартире и начала оформлять документы для выезда за границу", - говорится в сообщении.

Злоумышленницей оказалась жительницей Донбасса, которая в сентябре 2014 года добровольно вступила в ряды созданной агрессором так называемой "миграционной службы МВД ДНР".

"Там ее назначили "старшим инспектором отдела адресно-справочной работы". На этой "должности" она выполняла указания местных гауляйтеров по подавлению движения сопротивления в регионе", - рассказали в СБУ.

Для этого враждебная приспешница собирала информацию от "районных паспортных отделов" оккупированного Донецка об учредительных данных местных жителей.

Затем полученные сведения обобщали в единую адресную базу, которую боевики использовали для незаконных задержаний жителей города. Также злоумышленница вела учет так называемых "сторожевых карточек", где хранилась информация об украинских патриотах, разыскиваемых карательными органами "ДНР".

Во время обыска у злоумышленницы обнаружена "трудовая книжка", свидетельствующая о ее пребывании в составе оккупационных органов. Ей объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Злоумышленнице грозит до 8 лет тюрьмы.

Как сообщалось, ранее СБУ задержала бывшего "начальника вокзала Херсон". Он помогал оккупантам перебрасывать военные эшелоны в Украину.