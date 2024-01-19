Працювали з Близьким Сходом: СБУ викрила низку нарколабораторій в Україні (фото, відео)
Правоохоронці знешкодили 5 нарколабораторій на території України. Вони працювали на торгівців психотропами з Близького Сходу та ЄС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.
Наркотики, зброя і боєприпаси
У результаті спецоперації спільно з Департаментом боротьби з наркозлочинністю у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Черкаській та Сумській областях нейтралізовано злочинну організацію, яка виготовляла та збувала промислові обсяги амфетаміну, α-PVP, мефедрону та канабісу", - інформують в СБУ.
Так, у ході одночасних оперативних заходів ліквідовано 5 нарколабораторій і затримано 19 учасників угруповання.
"Крім заборонених речовин у зловмисників вилучено автомат Калашникова, снайперську гвинтівку з глушником, бойові гранати Ф-1 та РГО, а також понад 1,5 тис. набоїв до стрілецької зброї", - йдеться у відомстві.
Наркотиків на 40 мільйонів щомісяця
За даними слідства, щомісяця фігуранти виробляли понад 80 кг наркотиків та психотропів на більше ніж 40 мільйонів гривень.
Готовий "товар" учасники угруповання збували двома каналами: перший - був орієнтований на замовників з різних регіонів України, інший - працював на закордонних наркодилерів.
Для замаскованого переправлення "продукції" за кордон зловмисники ховали його у міжнародних посилках під виглядом косметики або сантехнічних виробів.
Оголошення підозри та можливі терміни
Наразі затриманим повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній;
- незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів;
- організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів).
16-ть учасників злочинної організації перебувають під вартою. Ще 3-м обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.
Правоохоронці затримують наркоділків
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили киян, які займалися виробництвом амфетаміну.
Також ми писали, що українські поліцейські перекрили міжнародний канал контрабанди наркотиків на півмільйона доларів США.
Також, правоохоронці затримали двох чоловіків, які організували у Київській області нарколабораторію. Її обіг становив кілька мільйонів гривень щомісяця.
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