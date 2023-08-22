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Работала в "пенсионном фонде "ЛНР". Суд арестовал коллаборантку из Луганской области

Вторник 22 августа 2023 23:06
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Работала в "пенсионном фонде "ЛНР". Суд арестовал коллаборантку из Луганской области Фото: суд арестовал коллаборантку из Луганской области (lug.gp.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Суд избрал меру пресечения коллаборантке из Луганской области, которая работала в так называемом "пенсионном фонде "ЛНР" в Сватовском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Луганской областной прокуратуры.

По данным следствия, бывшая сотрудница районного центра занятости сотрудничала с оккупационной администрацией РФ. Она заняла должность "заместителя начальника отдела персонифицированного учета, взаимодействия с застрахованными лицами и учета платежей страховщиков управления пенсионного фонда "ЛНР" в Сватовском районе".

"Она обеспечивала взаимодействие с банковскими учреждениями псевдореспублики, организовывала работу по анкетированию застрахованных лиц, созданию электронной базы данных и выдаче страховых свидетельств по образцам "ЛНР" до июня 2022 года", - уточняют правоохранители.

После этого женщина выехала в Киевскую область, где начала работать в одном из сельсоветов.

Сейчас злоумышленнице угрожает до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 15 лет и с возможной конфискацией имущества.

Напомним, ранее о подозрении было объявлено бывшему прокурору одной из окружных прокуратур Николаевской области. Она оправдывала вооруженную агрессию России.

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