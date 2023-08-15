ua en ru
Вт, 15 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оправдывала вторжение РФ. Прокурору из Николаевской области объявили подозрение

Новина українською →
Вторник 15 августа 2023 21:40
Оправдывала вторжение РФ. Прокурору из Николаевской области объявили подозрение Фото: прокуратура (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Следователи объявили о подозрении бывшему прокурору одной из окружных прокуратур Николаевской области. Она оправдывала вооруженную агрессию России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, будучи прокурором окружной прокуратуры, подозреваемая оправдывала, признавала правомерной и отрицала вооруженную агрессию России против Украины.

Она также утверждала, что бойцы Вооруженных Сил Украины издевались над жителями города Мариуполь. И якобы из-за этого когда в Мариуполь пришли оккупанты - местные были рады этому.

Подозреваемая обвинила власти Украины в войне и заявляла, что Украина находится под контролем мероприятия.

Согласно тексту подозрения речь идет о бывшем прокуроре в Николаевской области Ирине Андросовой. Она была назначена на должность прокурора 15 марта 2021 года.

Преступления оккупантов

Недавно генералу Росгвардии, командующему подавлением партизанского движения в Крыму, сообщено о подозрении.

Также российскому генерал-лейтенанту Николаю Гостю объявили подозрение. Он предписывал оккупационным войскам бомбить Мариуполь из авиации.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаевская область колаборант Война России против Украины Офис Генпрокурора
NEWS
Северная Македония присоединилась к гарантиям безопасности для Украины
Северная Македония присоединилась к гарантиям безопасности для Украины
DAILY
Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза