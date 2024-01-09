Работаем с партнерами над усилением ПВО Украины и санкциями против РФ, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский провел совещание с военным командованием по усилению ПВО Украины. Также Зеленский обсудил с партнерами ужесточение санкций против РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом президент рассказал в своем вечернем обращении.
"Отдельно и детально проанализировали работу наших Воздушных сил, всех наших защитников неба. Результаты сбивания российских ракет и дронов. То, что удалось. То, что должно прибегать", - рассказал Зеленский.
По его словам, Украина продолжает работать со всеми партнерами по вопросу усиления ПВО. В то же время, не прекращаются работы относительно того, чтобы усилить санкционное давление на Россию.
"Санкции мира, безусловно, работают. И работают неплохо. Есть четкие свидетельства торможения российской "оборонки". Но чтобы результат санкций был стопроцентный, так же на сто процентов должны быть перекрыты и схемы обхода санкций", - сказал президент.
Он отметил, что в настоящее время необходимы новые действия против тех, кто продолжает помогать России обходить санкции.
"Каждый в мире знает этот небольшой перечень сообщников терроризма. Будем говорить по этому поводу с партнерами дополнительно", - подчеркнул он.
После серии массированных ударов россиян по территории Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западные страны ускорить поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов в Украину, а также предоставить стране боевые беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия.
Призывы о поддержке и усилении украинской ПВО также звучали во многих европейских столицах. Глава МИД Польши, в частности, предложил государствам-партнерам и союзникам в ответ на обстрел Украины ужесточить санкции против РФ и передать ВСУ ракеты большой дальности для ликвидации пусковых установок на территории страны-агрессора.
Также 29 декабря после очередного массированного удара россиян Великобритания анонсировала, что передаст Украине сотни ракет для противовоздушной обороны.
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