Работаем с партнерами над усилением ПВО Украины и санкциями против РФ, - Зеленский

"Отдельно и детально проанализировали работу наших Воздушных сил, всех наших защитников неба. Результаты сбивания российских ракет и дронов. То, что удалось. То, что должно прибегать", - рассказал Зеленский.

По его словам, Украина продолжает работать со всеми партнерами по вопросу усиления ПВО. В то же время, не прекращаются работы относительно того, чтобы усилить санкционное давление на Россию.

"Санкции мира, безусловно, работают. И работают неплохо. Есть четкие свидетельства торможения российской "оборонки". Но чтобы результат санкций был стопроцентный, так же на сто процентов должны быть перекрыты и схемы обхода санкций", - сказал президент.

Он отметил, что в настоящее время необходимы новые действия против тех, кто продолжает помогать России обходить санкции.

"Каждый в мире знает этот небольшой перечень сообщников терроризма. Будем говорить по этому поводу с партнерами дополнительно", - подчеркнул он.

Призывы по усилению ПВО ВСУ после ударов россиян

После серии массированных ударов россиян по территории Украины министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал западные страны ускорить поставки систем противовоздушной обороны и боеприпасов в Украину, а также предоставить стране боевые беспилотники и ракеты дальнего радиуса действия.

Призывы о поддержке и усилении украинской ПВО также звучали во многих европейских столицах. Глава МИД Польши, в частности, предложил государствам-партнерам и союзникам в ответ на обстрел Украины ужесточить санкции против РФ и передать ВСУ ракеты большой дальности для ликвидации пусковых установок на территории страны-агрессора.

Также 29 декабря после очередного массированного удара россиян Великобритания анонсировала, что передаст Украине сотни ракет для противовоздушной обороны.