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Работаем над организацией. Ермак поговорил с Сиярто о встрече Зеленского и Орбана

Фото: Андрей Ермак, руководитель Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Глава Офиса президента Андрей Ермак провел телефонный разговор с министром иностранных дел Венгрии Петером Сиярто в четверг, 28 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

По словам Ермака, они обсудили предстоящую встречу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского.

"В продолжение разговора президента Владимира Зеленского с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном работаем над организацией встречи двух лидеров в ближайшем будущем", – написал Ермак.

Позиция Венгрии

На минувшей неделе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял приглашение лидера Украины Владимира Зеленского по поводу двусторонней встречи.

Встреча Орбана и Зеленского станет первой официальной двусторонней встречей между двумя лидерами с начала войны.

Ранее Венгрия угрожала блокировать вступление Украины в ЕС. Однако 14 декабря на саммите лидеры ЕС приняли решение начать переговоры о вступлении Украины.

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что ни разу не говорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о прекращении огня против РФ.

Зеленский заявил, что у него были вопросы к Орбану, которые касались блокирования Венгрией вступления Украины в ЕС. В ходе встречи в Аргентине президент Владимир Зеленский попросил Виктора Орбана назвать хотя бы одну причину блокировать вступление Украины в ЕС.

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Владимир ЗеленскийВенгрияАндрей ЕрмакВиктор Орбан