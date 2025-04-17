Работает в сложных условиях. ВСУ получат беспилотную платформу-амфибию UNEX UGV

Как рассказали в ведомстве, самоходная платформа построена на специальном шасси, которое обеспечивает исключительную мобильность в самых сложных условиях.

Платформа легко передвигается по воде, плавням, болоту, трясине, песку, сложной поверхности и льду. Распределение веса между осями и широкие шины создают давление на поверхность меньше, чем нога пехотинца. Благодаря этому платформа не активирует мины, предназначенные для поражения автомобильной и бронированной техники. Во время демонстрации бронеамфибия проехала по керамической тарелке и чашке с кофе, не повредив их.

Фото: беспилотная платформа-амфибия UNEX UGV (mod.gov.ua)

Амфибия преодолевает водные препятствия, поваленные деревья, большие камни, рвы. Беспилотная платформа UNEX UGV может выезжать из воды на лед. Работает в сложных погодных условиях при различных температурах.

Также UNEX UGV устойчива к системам радиоэлектронной борьбы, имеет надежную систему радиоуправления, программируемый автопилот, мощные аккумуляторы. Может быть изготовлена в различных модификациях - с боевым модулем, системой РЭБ, для выполнения задач по логистике, эвакуации, разминирования и тому подобное.

"С начала широкомасштабного вторжения оборонное ведомство кодифицировало и допустило к эксплуатации в Силах обороны почти 80 наземных роботизированных комплексов украинского производства, из них полтора десятка - в 2025 году. НРК выполняют широкий спектр задач: проводят штурмовые и оборонительные действия, разведку, минирование и разминирование, наблюдение, логистические задачи, осуществляют эвакуацию", - сообщил заместитель министра обороны Украины Валерий Чуркин.