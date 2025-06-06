Не работает половина ветки: метро в Киеве существенно меняет режим работы после атаки РФ

"В результате массированного обстрела столицы повреждены пути и кабели на перегоне метрополитена между станциями "Дарница"-"Левобережная" красной линии метро. Поезда будут двигаться только между станциями "Академгородок" - "Арсенальная" с интервалом ориентировочно 6 минут", - отметили в КГГА.

Известно, что наземная часть станций "Днепр" - "Лесная" временно закрыты на вход и выход. На полноценное восстановление работы линии понадобится около суток.

"На месте работают все необходимые специалисты, в частности специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут задействовать только те поезда метро, которые находились на ночном отстое в тупиках подземных станций", - добавили в КГГА.

Также отмечается, что о дополнительном наземном транспорте и восстановлении работы всей красной линии будет сообщено дополнительно.

Массированная атака Украины

Напомним, российская армия сегодня ночью массированно атаковала территорию Украины ударными дронами. Под атакой оказались Киев и Чернигов.

Для атаки на Киев враг применил баллистические ракеты. Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Известно также, что взрывы раздавались в Луцке. А в Киевской области зафиксированы разрушения в трех районах.