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Работает 24/7. В Мелитополе оккупанты скрывают потери, сжигая тела в крематории

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Пятница 04 августа 2023 20:14
Работает 24/7. В Мелитополе оккупанты скрывают потери, сжигая тела в крематории Фото: в Мелитополе россияне сжигают тела военных в крематории (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Российские войска скрывают свои потери на войне в Украине. В оккупированном Мелитополе зафиксирована работа мобильного крематория для сжигания тел россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Враг продолжает скрывать свои потери. Для этого активно использует мобильные крематории", - говорится в сообщении.

Выяснено, что в временно оккупированном Мелитополе один из таких крематориев работает в режиме 24/7. При этом перевозка тел погибших оккупантов осуществляется бортовыми грузовиками. Кроме того, местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью.

Ситуация на фронте

По данным Института изучения войны (ISW), ВСУ пытаются прорвать оборону россиян в окрестностях Бахмута, а также усиливают давление на Клищиевку. В то же время на западе Запорожской области Силы обороны преуспевают.

За прошедшие сутки российские войска пытались наступать у Марьинки, а также севернее и юго-восточнее Авдеевки, однако успехов не добились. В то же время ВСУ продолжают продвижение на Мелитопольском и Бердянском направлениях фронта и закрепляются на достигнутых рубежах.

По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру пятницы, 4 августа, составили 640 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 248 490 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 27 дронов и 19 артсистем.

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