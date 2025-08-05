Работник ТЦК в Одессе массово продавал отсрочки, его задержали

"Работники ГБР в Одессе сообщили о подозрении инспектору Приморского районного ТЦК и СП, который участвовал в схеме организации незаконной отсрочки от военной службы", - говорится в сообщении ГБР.

Как работала схема

Работник ТЦК и его сообщники вместе искали желающих избежать военной службы и предлагали им за 12-16 тысяч долларов сняться с воинского учета. Схемой успели воспользоваться 10 человек.

Следствие установило, что в схему было вовлечено несколько человек, большинство из которых задержали ранее. Также был разоблачен организатор сделки - неработающий житель Одессы, который имел связи и знакомства со всеми участниками схемы, руководил процессами и даже подделывал некоторые документы.

Что грозит работнику ТЦК

Работнику Приморского РТЦК сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.