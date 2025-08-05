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Работник ТЦК в Одессе массово продавал отсрочки, его задержали

Фото: работник ТЦК в Одессе массово продавал отсрочки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одессе работник ТЦК массово продавал отсрочки военнообязанным по 12-16 тысяч долларов, его задержали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

"Работники ГБР в Одессе сообщили о подозрении инспектору Приморского районного ТЦК и СП, который участвовал в схеме организации незаконной отсрочки от военной службы", - говорится в сообщении ГБР.

Как работала схема

Работник ТЦК и его сообщники вместе искали желающих избежать военной службы и предлагали им за 12-16 тысяч долларов сняться с воинского учета. Схемой успели воспользоваться 10 человек.

Следствие установило, что в схему было вовлечено несколько человек, большинство из которых задержали ранее. Также был разоблачен организатор сделки - неработающий житель Одессы, который имел связи и знакомства со всеми участниками схемы, руководил процессами и даже подделывал некоторые документы.

Что грозит работнику ТЦК

Работнику Приморского РТЦК сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения другим лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит наказание до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Напомним, ранее в Киеве чиновника территориального центра комплектования задержали за вымогательство взятки за снятие с военного розыска. Ему сообщили о подозрении.

Также ранее правоохранители задержали военного из районного ТЦК, который за деньги обещал "договориться", чтобы человека не мобилизовали. Это произошло также в Одесской области.

Кроме того, в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку, пока его не поймали "на горячем".

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ГБРТЦК