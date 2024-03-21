Флаг Швеции будет не единственным сине-желтым в штаб квартире НАТО, - Бауэр

Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым в штаб квартире Альянса. На данный момент "НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Военного комитета НАТО Роберта Бауэра.
"Вместе мы приводим все в порядок, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Шведский флаг не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО. Почему? Потому что мы все верим в силу демократии. Вот что здесь поставлено на карту", - заявил он.
По словам адмирала, его визит в Киев 21 марта является свидетельством того факта, что "НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо".
"С каждым днем мы становимся ближе. Более совместимее. Более переплетенее", - подчеркнул он.
Глава комитета НАТО также отметил, что война России против Украины никогда не была связана с какой-либо реальной угрозой безопасности, исходящей от Украины или НАТО.
"Эта война связана с тем, что президент Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле - демократии. Если люди в Украине смогут иметь демократические права… настоящие демократические права… то люди в России вскоре тоже будут жаждать их. Вот в чем суть этой войны", - констатировал он.
Швеция официально присоединилась к Североатлантическому альянсу 7 марта. Она стала 32-м членом НАТО. Флаг Швеции подняли возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе 11 марта. На церемонии присутствовал, в частности, генсек Альянса Йенс Столтенберг.
Напомним, Турция выступала против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.
Отметим, Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. Флаг страны также был поднят у штаб-квартиры НАТО.
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