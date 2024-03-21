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Флаг Швеции будет не единственным сине-желтым в штаб квартире НАТО, - Бауэр

Фото: глава Военного комитета НАТО Роберт Бауэр (twitter.com/cmc_nato)
Автор: Наталия Гурковская

Флаг Швеции не будет единственным сине-желтым в штаб квартире Альянса. На данный момент "НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Военного комитета НАТО Роберта Бауэра.

"Вместе мы приводим все в порядок, чтобы Украина стала членом нашего Альянса. Шведский флаг не будет единственным сине-желтым флагом в штаб-квартире НАТО. Почему? Потому что мы все верим в силу демократии. Вот что здесь поставлено на карту", - заявил он.

По словам адмирала, его визит в Киев 21 марта является свидетельством того факта, что "НАТО и Украина стали ближе, чем когда-либо".

"С каждым днем мы становимся ближе. Более совместимее. Более переплетенее", - подчеркнул он.

Глава комитета НАТО также отметил, что война России против Украины никогда не была связана с какой-либо реальной угрозой безопасности, исходящей от Украины или НАТО.

"Эта война связана с тем, что президент Путин боится чего-то гораздо более мощного, чем любое физическое оружие на земле - демократии. Если люди в Украине смогут иметь демократические права… настоящие демократические права… то люди в России вскоре тоже будут жаждать их. Вот в чем суть этой войны", - констатировал он.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция официально присоединилась к Североатлантическому альянсу 7 марта. Она стала 32-м членом НАТО. Флаг Швеции подняли возле штаб-квартиры НАТО в Брюсселе 11 марта. На церемонии присутствовал, в частности, генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Напомним, Турция выступала против вступления Финляндии и Швеции в НАТО по причине их поддержки Рабочей партии Курдистана - ее Анкара считает террористической организацией.

Отметим, Финляндия официально стала членом НАТО 4 апреля 2023 года. Флаг страны также был поднят у штаб-квартиры НАТО.

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