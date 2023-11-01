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Пранкеры из РФ позвонили Мелони: она жаловалась на усталость от войны в Украине

Фото: Джорджия Мелони, премьер Италии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские пранкеры провели телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Они представились "президентом комиссии Африканского союза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По информации издания, офис премьер-министра Италии подтвердил, что Мелони стала жертвой пранкеров. 

При этом, как пишут журналисты, разговор организовали российские пранкеры "Вован" и "Лексус", которые являются сторонниками путинского режима. Также их подозревают в связях с российскими спецслужбами. 

В ходе разговора с Мелони они затронули тему войны в Украине. 

"Со всех сторон чувствуется сильная усталость. Приближается момент, когда все поймут, что нам нужен выход", - пожаловалась премьер Италии, комментируя войну России против Украины. 

Она добавила, что контрнаступление Вооруженных сил Украины якобы идет "не так, как ожидалось". И поэтому "конфликт может затянуться на долгие годы, если не найти решения". 

В то же время Мелони подчеркнула, что украинцы делают то, что должны делать, а страны Запада им в этом помогают. 

"Проблема заключается в том, чтобы найти выход, приемлемый для обеих сторон и не разрушающий международное право… У меня есть несколько идей, как справиться с этой ситуацией, но я жду подходящего момента, чтобы выложить их на стол", - добавила глава итальянского правительства. 

Стоит заметить, что жертвами "Вована" и "Лексуса" уже были другие европейские чиновники. Ранее они организовали разговор с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен. 

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