Пранкери з РФ зателефонували Мелоні: вона скаржилася на втому від війни в Україні

За інформацією видання, офіс прем'єр-міністра Італії підтвердив, що Мелоні стала жертвою пранкерів.

При цьому, як пишуть журналісти, розмову організували російські пранкери "Вован" та "Лексус", які є прихильниками путінського режиму. Також їх підозрюють у зв'язках з російськими спецслужбами.

Під час розмови з Мелоні вони торкнулися теми війни в Україні.

"З усіх боків відчувається сильна втома. Наближається момент, коли всі зрозуміють, що нам потрібний вихід", - поскаржилася прем'єр Італії, коментуючи війну Росії проти України.

Вона додала, що контрнаступ Збройних сил України нібито йде "не так, як очікувалося". І тому "конфлікт може затягнутися на довгі роки, якщо не знайти рішення".

Водночас Мелоні наголосила, що українці роблять те, що мають робити, а країни Заходу їм у цьому допомагають.

"Проблема полягає в тому, щоб знайти вихід, прийнятний для обох сторін і який не руйнує міжнародне право... У мене є кілька ідей, як впоратися з цією ситуацією, але я чекаю на відповідний момент, щоб викласти їх на стіл", - додала глава італійського уряду.

Варто зауважити, що жертвами "Вована" та "Лексуса" вже були інші європейські чиновники. Раніше вони організували розмову з міністром закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен.