Вторгнення Росії в Україну може статися в будь-який момент, - Блінкен

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну будь-якої миті. Це може статися, зокрема й до закінчення Олімпійських ігор в Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Росія направила додаткові сили до кордону з Україною і може розпочати вторгнення будь-коли, зокрема під час зимових Олімпійських ігор", - припустив Блінкен.

Він зазначив, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність працівників свого посольства в Україні, і повторив заклик Держдепартаменту до американських громадян негайно залишити Україну.

"Простіше кажучи, ми продовжуємо спостерігати дуже тривожні ознаки російської ескалації, включаючи прибуття нових сил до кордону з Україною. Як ми казали раніше, ми перебуваємо у ситуації, коли вторгнення може розпочатися у будь-який час, і для розуміння, це включає період під час Олімпійський ігор", - резюмував Блінкен.