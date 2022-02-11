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Вторгнення Росії в Україну може статися в будь-який момент, - Блінкен

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Вашингтон, П'ятниця 11 лютого 2022 11:56
Вторгнення Росії в Україну може статися в будь-який момент, - Блінкен Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія може почати нове вторгнення в Україну будь-якої миті. Це може статися, зокрема й до закінчення Олімпійських ігор в Пекіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Росія направила додаткові сили до кордону з Україною і може розпочати вторгнення будь-коли, зокрема під час зимових Олімпійських ігор", - припустив Блінкен.

Він зазначив, що Вашингтон продовжує скорочувати чисельність працівників свого посольства в Україні, і повторив заклик Держдепартаменту до американських громадян негайно залишити Україну.

"Простіше кажучи, ми продовжуємо спостерігати дуже тривожні ознаки російської ескалації, включаючи прибуття нових сил до кордону з Україною. Як ми казали раніше, ми перебуваємо у ситуації, коли вторгнення може розпочатися у будь-який час, і для розуміння, це включає період під час Олімпійський ігор", - резюмував Блінкен.

Нагадаємо, американська компанія Maxar Technologies оприлюднила нові супутникові знімки з яких помітно, що Росія продовжує перекидати війська та техніку до окупованого Криму та Білорусі, де від учора тривають навчання.

При цьому, президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з безпекою в Україні не змінюється. Коментуючи нагромадження російських військ на кордоні, він заявив, що не бачить нічого нового.

Зазначимо, наприкінці січня американське видання Bloomberg розповіло, що лідер Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента Росії Володимира Путіне не нападати на Україну під час Олімпіади в Пекіні.

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Сполучені Штати Америки Вторгнення Росії до України
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