Prada за 55 тысяч и украинское платье: внучка Ротару похвасталась стильным "луком"

Украинское платье и туфли Prada

Для выхода Евдокименко выбрала нежное белое платье с фактурными цветочными элементами от украинского бренда Poustovit. Легкий крой и натуральная ткань создали образ, который идеально подчеркнул изящную фигуру модели.

Внучка Ротару поразила стильным "луком" (скриншот)

Свой лук София дополнила туфлями от Prada - модель Antiqued leather pumps в цвете Chalk White.

Соня Евдокименко показала модный образ (скриншот)

Стоимость обуви составляет 1150 евро, то есть около 55 тысяч гривен.

Туфли от Prada (скриншот)

Какие платья сейчас в моде и с чем их носить

В моде в этом сезоне платья светлых оттенков с выразительной фактурой и объемными деталями. Самыми актуальными остаются модели с кружевом, цветочными аппликациями, а также полупрозрачные ткани, создающие легкость.

Носить такие платья лучше с минималистичными аксессуарами: небольшими сумками на цепочке, тонкими серьгами или браслетами. Для вечера уместны классические "лодочки" или босоножки на каблуке, а для более будничного стиля - мюли или даже массивные сандалии, которые добавляют современного контраста.

Главный тренд это универсальность: одно и то же платье может стать основой для вечернего выхода или дневного образа, если сочетать его с разной обувью и аксессуарами.