Ситуация на фронте сегодня 15 января

Враг не отказывается от намерения выбить подразделения ВСУ из плацдармов на левобережье Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Атаки россиян

Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, совершает обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Враг активно применяет авиацию и квадрокоптеры типа FPV, проводит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

Ситуация на фронтах

В течение суток произошло 86 боевых столкновений. Всего враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Веселое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Леоновка, Гремяч Черниговской области; Атинское, Басовка, Запселье, Степок, Грабовское, Александровка Сумской области; Гурьев Казачок, Казачья Лопань, Огирцево, Волчанск, Бочковое, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении Силы обороны отбили 2 атаки у Синьковки Харьковской области, где враг безуспешно пытался улучшить свое тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими защитниками отражено 12 атак врага вблизи Тернов, Ямполовки, Торского Донецкой области и еще 18 атак в районах Серебрянского лесничества, Белогоровки Луганской области и Григорьевки, Верхнекаменского Донецкой области. Здесь оккупанты, при поддержке авиации, пытались прорвать оборону наших войск. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 15 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 6 атак противника в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар вблизи Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клищеевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 16 атак врага в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 15 атак в районах Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Здесь противник, при поддержке авиации, безуспешно пытался улучшить тактическое положение. Кроме того враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Семеновка, Ласточкино, Карловка, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области. На этом направлении противник, при поддержке авиации, 11 раз безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Острое, Курахово, Георгиевка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Водяное Донецкой области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Золотая Нива, Благодатное, Временка, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражено 2 атаки западнее Вербового и Роботино Запорожской области, где враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение. Противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Новодаровка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новодаровка, Полтавка, Гуляйполе, Чаривне, Малая Токмачка, Новоандреевка Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подвергся областной центр Херсонской области и районы населенных пунктов Берислав, Томарино, Ивановка, Никольское, Станислав Херсонской области и Днепровское, Солончаки Николаевской области.

Потери врага

Враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 1 безуспешный штурм позиций наших войск.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по району сосредоточения личного состава, 3 артиллерийских средствах и 2 радиолокационных станциях противника.