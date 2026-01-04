ПВО уничтожила и подавила 39 дронов: РФ атаковала Украину с четырех направлений

В общем противник запустил 52 БПЛА, в частности дроны типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.

Атака началась около 19:00 3 января. Запуски фиксировались с направлений Орел, Брянск и Курск на территории РФ, а также из Донецка на временно оккупированной территории. Около 40 дронов были "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 39 вражеских дронов на севере и востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание 13 ударных дронов на девяти локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в одной локации.

