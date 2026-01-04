ПВО уничтожила и подавила 39 дронов: РФ атаковала Украину с четырех направлений

В ночь на 4 января российские войска совершили очередную атаку ударными беспилотниками по территории Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В общем противник запустил 52 БПЛА, в частности дроны типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов.
Атака началась около 19:00 3 января. Запуски фиксировались с направлений Орел, Брянск и Курск на территории РФ, а также из Донецка на временно оккупированной территории. Около 40 дронов были "Шахедами".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 39 вражеских дронов на севере и востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание 13 ударных дронов на девяти локациях, а также падение обломков сбитых беспилотников в одной локации.
В ночь на 3 января Россия осуществила масштабную атаку на Украину, запустив 95 ударных беспилотников с разных направлений. Силы противовоздушной обороны уничтожили 80 дронов, при этом зафиксировано попадание 15 БпЛА на восьми локациях и падение обломков еще в двух местах.
Одним из направлений удара стала Николаевская область, где враг массированно атаковал критическую инфраструктуру дронами типа "Шахед". В результате обстрела часть населенных пунктов Николаевского района осталась без электроснабжения, аварийные бригады работают над восстановлением света с ночи.
Кроме того, 2 января российские войска нанесли ракетный удар по центру Харькова двумя баллистическими ракетами "Искандер". Поврежден пятиэтажный дом и часть подъезда четырехэтажки, есть погибшие и более 30 раненых.