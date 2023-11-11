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ПВО сбила все вражеские цели во время последней атаки на Киев

Суббота 11 ноября 2023 06:30
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ПВО сбила все вражеские цели во время последней атаки на Киев Фото: ПВО сбила все цели на подступах к Киеву (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вечером 10 ноября россияне запустили по Киеву дроны-камикадзе типа Shahed. ПВО сбила все враждебные цели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА.

Там отметили, что Россия запускала дроны с южного направления. Все враждебные цели были уничтожены еще на подступах к Киеву. По предварительным данным, в столице без жертв и разрушений.

"Существует большая вероятность, что враг, таким образом, проверяет систему ПВО Киева. Поэтому не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - призвали в КМВА.

Российские атаки по Украине

Российские оккупанты запустили ударные дроны по Украине 10 ноября вечером. Беспилотники фиксировались в ряде областей, а в Киеве работала ПВО. Позже взрывы прогремели в Одесской области.

А утром 21 сентября россияне тоже устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме того, в некоторых областях работало ПВО.

Начальник КМВА Сергей Попко заявил, что вокруг столицы построена многоуровневая система противовоздушной обороны (ПВО), состоящая из разных видов вооружения. В то же время, ни одно ПВО, в том числе и столицы, не гарантирует полную защиту.

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