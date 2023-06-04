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В Киевской области работает ПВО, - КГВА

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Воскресенье 04 июня 2023 03:06
В Киевской области работает ПВО, - КГВА Фото: в Киевской области работает ПВО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью, 4 июня, россияне снова атаковали Украину. В Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

По их информации, Силы противовоздушной обороны работают на подступах к столице.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - призвали в КГВА,

Российская атака 4 июня

В ночь на 4 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Мониторинговые группы сообщают о мероприятии в воздушном пространстве БПЛА и ракет. Также по их информации, в небе работает наша авиация.

Отметим, что подобные атаки, целью которых чаще всего становится Киев, стали почти ежедневными. Большинство ракет уничтожаются силами ПВО, однако падение обломков иногда приводит к жертвам.

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