В Киевской области работает ПВО, - КГВА

Ночью, 4 июня, россияне снова атаковали Украину. В Киевской области работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

По их информации, Силы противовоздушной обороны работают на подступах к столице.

"Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - призвали в КГВА,

Российская атака 4 июня

В ночь на 4 июня на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Мониторинговые группы сообщают о мероприятии в воздушном пространстве БПЛА и ракет. Также по их информации, в небе работает наша авиация.

Отметим, что подобные атаки, целью которых чаще всего становится Киев, стали почти ежедневными. Большинство ракет уничтожаются силами ПВО, однако падение обломков иногда приводит к жертвам.

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