ПВО сбила все ракеты, летевшие в сторону Киева в первом залпе, - Арестович

Система противовоздушной обороны уничтожила все пять ракет, которые летели в сторону Киева в первом залпе утром 22 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook советника Офиса президента Алексея Арестовича.

"Все пять ракет, летевших на Киев в первом залпе, сбиты. Ровно, Луцк, Хмельницкий, Одесская и Киевская области - прилеты и/или - последствия падения сбитых ракет", - написал он, добавив, что в районах попаданий ракет есть перебои со связью и светом.

Напомним, утром 22 октября по всей Украине была объявлена воздушная тревога. Пролеты вражеских ракет были зафиксированы в разных уголках страны. Уже известно о взрывах в Одесской, Хмельницкой, Тернопольской и Черновицкой областях, а также в Луцке и Ровно. А в Киевской области сообщили о работе ПВО.

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