ППО збила всі ракети, які летіли у бік Києва у першому залпі, - Арестович

Система протиповітряної оборони знищила усі п'ять ракет, які летіли у бік Києва у першому залпі вранці 22 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника Офісу президента Олексія Арестовича.

"Всі п'ять ракет, що летіли на Київ у першому залпі, збиті. Рівне, Луцьк, Хмельницький, Одеська та Київська області - прильоти та/або - наслідки падіння збитих ракет", - написав він, додавши, що в районах попадань ракет є перебої зі зв'язком та світлом.

Нагадаємо, вранці 22 жовтня по всій Україні було оголошено повітряну тривогу. Прольоти ворожих ракет було зафіксовано у різних куточках країни. Вже відомо про вибухи в Одеській, Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях, а також у Луцьку та Рівному. А в Київській області повідомили про роботу ППО.

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