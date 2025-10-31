ПВО сбила и подавила более 100 вражеских целей за ночь: детали атаки

Потери россиян

Стоит отметить, что украинские воины наносят войскам врага ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывая наступательный потенциал врага в тылу.

В целом потери российских захватчиков за минувшие сутки составили почти тысячу человек.

Также украинские воины обезвредили значительное количество вражеской техники.

Подробнее о том, какая сейчас ситуация по разным направлениям фронта, можно узнать в обновленном отчете Генерального штаба ВСУ.