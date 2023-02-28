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В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: россияне запустили дроны

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Украина, Вторник 28 февраля 2023 23:00
В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: россияне запустили дроны Иллюстративное фото: россияне запустили дроны по Украине (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 28 февраля, вечером в нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога. Причиной является запуск иранских дронов-камикадзе россиянами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Харьковского гарнизона Сергея Мельника в Telegram.

Обновлено 00:17

Глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что звуки взрывов - это работа ПВО, есть сбитие одного БПЛА.

Обновлено 00:15

В Кременчуге снова раздались взрывы, воздушная тревога в регионе продолжается.

Обновлено 00:03

Воздушная тревога продолжает распространяться. Ее объявили еще в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Харьковской областях.В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: россияне запустили дроны

Обновлено 23:43

В Кременчугском районе Полтавской области раздались взрывы. Объявлена воздушная тревога.

Обновлено 23:04

Начальник ГУНП в Николаевской области Сергей Шайхет заявил, что в этот раз россияне могут наносить удары не только по объектам инфраструктуры.

"Не игнорируйте сигналы тревог, будьте в безопасности", – добавил он.

23:00

"Внимание жителей, три вражеских "Шахеда" зафиксированы в районе Сум. Следите за сообщениями о воздушной опасности", - написал он.

В ряде областей Украины объявили воздушную тревогу: россияне запустили дроныФото: карта воздушных тревог (скриншот)

Также Мельник добавил, что еще один вражеский беспилотник зафиксировали в районе Чернигова.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня российские военные обстреляли семь общин в Сумской области и повредили частные дома.

Также мы писали, что россияне сегодня вывели в Черное море пять носителей "Калибров".

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