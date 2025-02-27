ua en ru
Чт, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

В Киеве снова были слышны взрывы: работает ПВО

Четверг 27 февраля 2025 04:18
UA EN RU
В Киеве снова были слышны взрывы: работает ПВО Фото: украинцев призвали быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром, 27 февраля, в Киеве второй раз с ночи раздаются звуки взрывов. В столице работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении в 04:11.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что в пригороде Киева зафиксированы вражеские ударные беспилотники. Также в области примерно в 04:02 тоже работали силы ПВО. Отметим, что БпЛА фиксируют сейчас и в других регионах.

Где объявили тревогу

По состоянию на 04:18 сигнал тревоги продолжается в Киевской, Хмельницкой, Черниговской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской и Донецкой областях.

В Киеве снова были слышны взрывы: работает ПВО

Напомним, поздно вечером, 26 февраля, в Киеве прозвучала серия взрывов. В КМВА предупреждали украинцев, что существует угроза применения беспилотников. Помимо этого силы ПВО работали и в киевской области, чтобы сбить российские беспилотники.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война в Украине Взрывы
NEWS
Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны
Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны
DAILY
Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Мустафа Джемилев: Крымских татар считали ненадежными, а мы стали основной силой против оккупации