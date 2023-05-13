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ПВО отработала отлично, все цели были уничтожены, - КГВА о ночной атаке на Киев

Фото: ПВО отработала отлично, все цели в Киеве были уничтожены (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ночью, 13 мая, российские оккупанты прибегли к шестой воздушной атаке на столицу с начала мая. Все цели были успешно уничтожены ПВО.

Об этом заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГВА.

"Во время последней воздушной тревоги, которая в Киеве длилась 2,5 часа, в воздушном пространстве в направлении столицы были обнаружены, предварительно, иранские барражирующие боеприпасы "Shahed". Все вражеские дроны, которые двигались курсом на Киев, успешно уничтожены! Спасибо ПВО!", - заявил Попко.

Глава КГВА отметил, что в результате атаки в столице не были зафиксированы разрушения и раненые. Данные оперативно обновляются и уточняются.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня ночью в большинстве областей Украины прозвучала воздушная тревога. Российские оккупанты прибегли к ночным ударам по нашим городам.

В Николаеве в результате удара пострадали жилые дома. В одной из пятиэтажек выбиты практически все окна, пожары в трех квартирах.

Тем временем в Киевской области сообщали об угрозе атаки вражеских БПЛА и работе ПВО.

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