ПВО отразила ночную атаку "Шахедов": ВС сообщили о результатах и новой угрозе

Российская армия в ночь на 22 апреля запустила по территории Украины 54 ударных дрона типа "Шахед". Во время атаки пострадали два региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
В ночь на 22 апреля 2025 года, с 21:00 21 апреля, противник атаковал 54 ударными дронами из районов пусков:
Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 22 апреля подтверждено сбитие 38 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 16 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны, без негативных последствий.
Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская и Киевская области.
Воздушные силы предупреждают, что с 08:00 вторника, 22 апреля, началась новая волна российской атаки.
"Группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область. Реагируйте на воздушную тревогу", - сказано в сообщении.
В ночь на вторник, 22 апреля, россияне запустили дроны-камикадзе по Украине для очередной воздушной атаки. Из-за этого тревога была объявлена в Киеве и еще ряде областей. В Киевской области повреждены дома, авто и хозяйственные постройки.
Во время атаки пострадала Одесса - сначала там раздавались взрывы. Впоследствии Одесская ОГА и мэрия уточнила, что из-за атаки дронов были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и автомобили.
По предварительной информации, в результате российского массированного удара по Одессе, пострадало три человека.
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