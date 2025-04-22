ПВО отразила ночную атаку "Шахедов": ВС сообщили о результатах и новой угрозе

В ночь на 22 апреля 2025 года, с 21:00 21 апреля, противник атаковал 54 ударными дронами из районов пусков:

Миллерово;

Курск;

Брянск;

Приморско-Ахтарск;

и из оккупированного Крыма, мыса Чауда.

Воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 22 апреля подтверждено сбитие 38 ударных дронов типа "Шахед" и беспилотников других типов на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 16 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны, без негативных последствий.

Вследствие вражеской атаки пострадали Одесская и Киевская области.

Воздушные силы предупреждают, что с 08:00 вторника, 22 апреля, началась новая волна российской атаки.

"Группы ударных БпЛА заходят с севера через Сумскую область. Реагируйте на воздушную тревогу", - сказано в сообщении.

Обстрелы Украины

В ночь на вторник, 22 апреля, россияне запустили дроны-камикадзе по Украине для очередной воздушной атаки. Из-за этого тревога была объявлена в Киеве и еще ряде областей. В Киевской области повреждены дома, авто и хозяйственные постройки.

Во время атаки пострадала Одесса - сначала там раздавались взрывы. Впоследствии Одесская ОГА и мэрия уточнила, что из-за атаки дронов были повреждены гражданская инфраструктура, жилые дома, учебное заведение и автомобили.